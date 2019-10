PHOTOS - Pantin : plus d'un millier de personnes marchent en hommage à Christine Renon

Entre 1200 et 1500 personnes ont marché entre la mairie de Pantin et l'école maternelle Méhul ce samedi matin. Collègues, proches et parents d'élèves ont rendu hommage à Christine Renon. La directrice de l'école s'est donnée la mort il y a deux semaines en dénonçant ses conditions de travail.

Pantin, France

Il a plu tout la matinée et malgré tout, entre 1200 et 1500 personnes ont marché entre la mairie de Pantin et l'école maternelle Méhul ce samedi matin. Enseignants et directeurs, parents d'élèves mais aussi proches de Christine Renon lui se sont rassemblés pour lui rendre hommage. Sous les capuches et les parapluies, l'émotion était palpable.

Un peu après 11H, le cortège s'élance de la mairie en un flot continu de personnes. © Radio France - Noémie Philippot

11H est un peu passé lorsque le cortège se met doucement en marche devant la mairie. Un flot continu de personnes s'étire sur les quais de l'Ourcq. Certains participants portent un brassard noir et un badge avec un dessin représentant Christine Renon avec ces mots : "Pourtant elle aimait son métier, les enfants et le chocolat." D'autres ont une rose blanche ou des ballons de couleurs dans les mains. Malgré le monde, on entend à peine un léger brouhaha.

Ce n'était pas quelqu'un de faible ou de dépressif."

Des enseignants ont fait le déplacement d'autres villes d'Île-de-France. Ceux qui la connaissent partagent ces mots : "Ce n'était pas quelqu'un de faible ou de dépressif." "C'est vraiment un acte politique ce qu'elle a fait" ajoute une enseignante de Pantin, pour parler de "ce métier magnifique mais qu'on ne peut plus faire correctement."

Le seul panneau au-dessus du cortège. © Radio France - Noémie Philippot

Un peu plus d'une heure après leur départ, les participants à cette marche blanche entrent dans la cour de l'école Méhul, dont Christine Renon était la directrice. Sans un mot, ils se mettent applaudir pendant plusieurs minutes. "Elle aurait aimé voir ça" souffle l'une de ses proches.

Ses collègues, enseignants et directeurs, ses amis et les parents d'élèves prennent à tour de rôle la parole sur les marches de l'entrée de l'école. Tous parlent de la joie et de la passion de Christine Renon pour son métier, pendant que des ballons s'envolent dans le ciel gris.

Presque en silence, les participants quittent petit à petit les lieux. Un bouquet de fleurs et des roses sont déposés au pied de l'arbre de la cour et accrochés aux grilles de l'école, où la vie doit reprendre le dessus.