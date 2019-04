PHOTOS - Pâques en Côte d'Or : chasse aux œufs géante au château de Bussy-Rabutin

Côte-d'Or, France

Un beau dimanche de Pacques et bien-sûr des chasses aux œufs, alors quoi de mieux qu'une chasse intelligente dans un lieu hors du commun ? Depuis onze ans, le château de Bussy-Rabutin organise un grand jeu dans ses huit hectares de jardins. Cette année il fallait suivre l'itinéraire d'un lapin pour repartir avec de bons chocolats comme lot de récompense.

C'était gratuit pour tous les enfants et trois euros par adulte accompagnant. Petits et grands, 750 personnes ont joué le jeu, près de 3 500 œufs ont été écoulés.

La récompense après avoir résolu les énigmes au château pour Pâques © Radio France - Sophie Allemand

"C'était un peu difficile, il fallait beaucoup réfléchir " - Camille

"C'est un peu éducatif, en même temps on s'amuse": témoignages de visiteurs Copier

Plus une chasse aux trésors qu'une chasse aux oeufs

Alors tout le monde est ressorti avec le sourire. Même si certains étaient un petit peu déçus, car ils s'attendaient à trouver des œufs cachés alors que c'est plutôt une chasse au trésor.

Mais justement, c'est bien la volonté de Claire Calabre, la responsable du château qui a pensé toute l'histoire de la chasse. "Je trouve qu'il est intéressant de découvrir l'histoire du château. On est dans le château d'un homme de lettre, un bel esprit du 17ème siècle et on essaye de leur transmettre ça avec la chasse aux œufs," explique-t-elle. Un succès quand même, il avait 3 500 œufs au début de la journée au château et plus qu'une quinzaine en fin de journée.

Claire Calabre distribue les gros lots pour les heureux qui sont tirés au sort © Radio France - Sophie Allemand

Il reste de la place pour une chasse aux œufs ce lundi de 10 h à 18 h dans les jardins du château de Roisères à Saint-Seine-sur-Vingeanne. C'est 5 euros par enfant et 1 euro par adulte accompagnateur, le château est joignable au 06.37.58.68.52 si vous voulez réserver.