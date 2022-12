PHOTOS – Pau illuminé pour les fêtes de Noël

Comme tous les ans, le sempiternel compte à rebours, et tout s'illumine : 3... 2... 1... C'est Noël ! Pau a lancé ce vendredi soir ses animations pour les fêtes avec en point d'orgue donc, le lancement des illuminations de la ville. Cette année, sobriété écologique et économique oblige, le coup d'envoi des fêtes a été retardé d'une semaine. Qu'importe, il y avait du monde pour profiter de la soirée et découvrir donc les éclairages des fêtes. En voici le meilleur avec les photos de France Bleu Béarn Bigorre.

Le ciel étoilé de la place Clémenceau, toujours aussi impressionnant. © Radio France - Damien Gozioso

La promenade Clémenceau elle aussi est illuminée, de la place Clémenceau au square Aragon. © Radio France - Damien Gozioso

Le marché de Noël et la grande roue au square Aragon attendent gourmands et curieux. © Radio France - Damien Gozioso

Dans le quartier du chateau, quelques guirlandes dans les rues. © Radio France - Damien Gozioso