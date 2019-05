[PHOTOS] Pays Basque : Espelette a ouvert Elika, son épicerie paysanne et bio

Après des mois d’attente les Ezpeletar ont désormais leur commerce de proximité, l’ancien magasin d'alimentation générale ayant fermé. A la place, il devait naître une boutique de linges basques et de souvenirs, ce qui avait, notamment, provoqué la protestation des habitants. Finalement c'est Elika, "nourri" en basque, une épicerie paysanne et bio qui a vu le jour après un appel d'offre lancé par la mairie. Elle est située dans une ancienne habitation, propriété de la municipalité.

La gestion confiée à des producteurs fermiers du Pays Basque

C'est un collectif de 12 fermes du Pays Basque (Espelette, Itxassou, Sare, Hasparren, Mendionde, Ascarat) créé pour ce projet, baptisé Elika qui gère les locaux. La réalisation « a été un travail de longue haleine, explique Stéphane Michelena, président de ce groupe de producteurs fermiers basques. Depuis septembre, on fait des réunions tous les lundis. On a fait des choses qu’on ne penserait jamais faire dans notre vie. On a été ferronnier, agenceur d’intérieur, communicant, menuiser : on a fait de tout !"

Ce que l'on peut trouver dans cette épicerie ne diffère de ce que l'on trouve d'ordinaire, excepté que les fruits et légumes bio, viandes et charcuterie sont principalement fournis par les éleveurs et agriculteurs du collectif. Ce concept proposé n'est en rien "un phénomène de mode, affirme Stéphane Michelena, c'est une philosophie de vie. On a voulu aller jusqu'au bout de nos idées."

Le réseau Idoki étend son champs d'action

Pour mener à bien ce projet, le réseau de producteurs fermiers du Pays Basque, Idoki, auquel adhère le collectif Elika, l'a chapeauté : " c'est une première pour nous. On a voulu ouvrir l'épicerie même si ce n'était pas notre cœur de métier, explique Patrick Sallabery, le président. Mais Espelette a une image très forte au niveau du tourisme et il nous semblait important que nos producteurs soient présents pour montrer qu'ici il y a une agriculture paysanne qui essaye de se battre et s'accrocher pour faire vivre des petites fermes."

L'enjeu aussi de cette épicerie :

"répondre à une demande ! Notre objectif à Idoki, n'est pas que de s'adresser aux touristes, pour nous il était important que les Ezpeletar trouvent aussi de l’épicerie sans sortir leur voiture, puissent trouver des produits de qualité dans leur propre village", précise Patrick Sallabery

