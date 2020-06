PHOTOS : Pays Basque : les soignants dans la rue pour une revalorisation de leur statut et de leur salaire

Le personnel soignant du Pays Basque manifeste ce mardi comme dans plus de deux cents villes de France. Eux qui ont été applaudis chaque soir à 20heures pendant le confinement souhaitent à présent que le gouvernement revalorise ces métiers et les salaires. Ils étaient plus de 500 à Bayonne.