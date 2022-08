PHOTOS - Pendant les vacances, la pension à chats de Montierchaume fait le plein

De plus en plus de clients confient leur chat Au Paradis du chat à Montierchaume dans l'Indre. Cette pension s'occupe de votre animal pendant vos vacances notamment. Un service sur mesure adapté à chaque petit félin.

Comme un centre de vacances pour chat. Au Paradis du chat à Montierchaume, dans l'Indre, près de Châteauroux, accueille les animaux de ses clients pendant leurs vacances ou leurs absences. Un concept qui séduit de plus en plus. Son carnet de réservation est complet sur plusieurs mois et l'on vient parfois de loin pour apporter son petit félin.

Les chats sont répartis dans dix petits chalets en bois installés au milieu du jardin d'Aldo Buonomo. "Ce sont des box individuels, de trois mètres carrés à peu près, isolés et chauffés pour l'hiver, avec un espace extérieur avec de l'herbe sur quatre mètres carrés. Tout est grillagé, ils ne peuvent pas communiquer avec les autres", explique le gérant. Les chats peuvent se faire les griffes ou sauter sur les plateformes à leur guise. Chaque animal a ses jouets, sa petite couverture mais aussi de la musique. "Cela leur fait une présence en permanence, ça les apaise", assure le passionné de chats.

Chaque chat a un espace dédié dans un petit chalet en bois. © Radio France - Manon Derdevet

14 euros par jour

La pension est équipée d'une infirmerie en cas de problème de santé. Aldo Buonomo prépare aussi chaque jour un menu adapté à chacun de ses pensionnaires. "Ici le chat mange ce qu'il mange chez lui, s'il mange des croquettes avec des sachets fraicheurs, il aura exactement comme chez lui", assure-t-il.

Moyennant 14 euros par jour, nourriture comprise du matin au soir, le Berrichon veille sur les félins. "Il y a des chats qui sont plus ou moins câlins, il y a des chats qui sont joueurs. Je prends le temps de les caresser et je joue avec eux", raconte Aldo Buonomo.

Jusqu'à vingt chats peuvent être acceuillis dans la pension féline de Montierchaume. © Radio France - Manon Derdevet

La pension a tellement de succès que son carnet de réservation est plein jusqu'à fin septembre et certains clients n'hésitent pas à venir de loin. "Il y a des gens qui viennent de Paris, de Saint-Amand, de Bourges, certains font plus de deux heures de route pour venir ici", selon lui. Face à ce succès, le Berrichon compte s'agrandir. Il est en train de bâtir quatre chalets supplémentaires pour accueillir entre 4 et 6 chats de la même famille.

Vous pouvez réserver à la pension féline en contactant Aldo Buonomo au 06.11.31.71.35 ou lui écrire à l'adresse : auparadisduchat@outlook.fr.