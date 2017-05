PHOTOS | Périgueux : plus d'une centaine de motards en colère manifestent contre la "sécurité rentière"

Rassemblés à Périgueux, samedi 27 mai, les motards ont répondu à l'appel de la Fédération française des motards en colère en Dordogne contre notamment la privatisation des automobiles radars, la suppression des panneaux avertisseurs de radars et l'obligation de porter des gants sur les motos.

Plus d'une centaine de motards manifestent, ce samedi 27 mai après-midi, à Périgueux. Rassemblés sur le cours Tourny, à 14h30, ils commencent leur procession à moto à travers le centre-ville de Périgueux et iront jusqu'au magasin E.Leclerc à Trélissac, où ils feront un barrage filtrant. La Fédération française des motards en colère en Dordogne (FFMC 24) a prévu plusieurs points d'étape dans leur circuit pour, à chaque fois, sensibiliser les passants et les automobilistes à la cause des motards.

Les motards manifestent à #Périgueux contre les lois "motophobes", les gants obligatoires, la privatisation des radars #manifestation pic.twitter.com/UgFiLN4kR3 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) May 27, 2017

Contre des lois "motophobes" et la "sécurité rentière"

Daniel Julliot, le porte-parole de la FFMC 24, donne un tract revendicatif à quiconque s'adresse à lui. "Nous faisons de la communication", dit-il, de l'information aux personnes qui pensent que les motards ne sont que "des gens qui font du bruit". Sur ce tract, neuf lois adoptées ou en passe de l'être, que les manifestants dénoncent :

la privatisation des automobiles radars, la suppression des panneaux avertisseurs de radars, l'interdiction d'avertissement des zones dangereuses, par Coyote et autres, l'augmentation des dimensions des plaques d'immatriculation et l'obligation d'en avoir sur tous les véhicules, le retour en permis A2, d'apprenti motard, pour ceux qui ont eu une annulation de permis, la suppression de l'équivalence du permis 125 pour ceux qui l'avaient après une annulation du permis, l'implantation de zones de circulation restreinte dans certaines villes, l'obligation d'avoir une vignette Crit'air dans certaines agglomérations, et l'obligation à tous les motards de porter des gants.

"Parce qu'il y a beaucoup de morts à cause des gants de moto !", ironise Daniel Julliot. Une jeune motarde s'interroge : "moi, je comprends pour les gants et le casque, ça m'énerve quand j'en vois qui n'en porte pas, mais pourquoi le blouson n'est-il pas obligatoire ?". Un autre reproche simplement aux lois de manquer de transparence et de pédagogie : "pourquoi augmenter la taille des plaques si on n'augmente pas la taille de ce qui est écrit dessus ? Ça n'augmente pas la visibilité !"

Les technocrates, on les emmerde ! - le speaker

Devant le palais de justice de Périgueux, le speaker n'a pas la langue dans sa poche. Il estime que les "technocrates" qui décident des lois "n'ont jamais posé leur cul sur une moto" et qu'"ils n'y comprennent rien". Dans la foule des manifestants, nombreux sont ceux qui estiment que ces lois sont "motophobes", faites par des "technocrates" pour "prendre notre argent".

Les motards en colère ont customisé leurs plaques d'immatriculation lors de la manifestation du 27 mai à Périgueux en Dordogne © Radio France - Armêl Balogog

Une manifestation pour tous, motards et automobilistes

Les membres de la fédération insistent, selon eux, cette manifestation sert aussi à défendre les droits des automobilistes, plus difficiles à rassembler que les motards. Un automobiliste, sans permis moto, s'est glissé dans la foule. "Ma femme est motarde." Il comprend tout à fait les revendications de la FFMC, notamment en ce qui concerne la privatisation des automobiles radars. "C'est juste pour nous flasher", estime-t-il. "On n'est pas des pompes à fric !", ajoute un jeune motard à quelques mètres.

Derrière le cortège, certains automobilistes sont restés coincés pendant quelques minutes, lors des points d'étapes près du pont des Barris ou près du supermarché E. Leclerc de Trélissac. Devant le palais de justice, dans le centre de Périgueux, un conducteur prend son mal en patience. En apprenant les revendications des motards, il avoue trouver qu'"ils n'ont pas vraiment tort là-dessus". Mais aimerait quand même pouvoir passer son chemin... hors de question de rester trop longtemps coincé dans sa voiture avec une température avoisinant les 30 degrés celsius.

Rendez-vous avec la préfète de Dordogne en juin

Daniel Julliot attend beaucoup du rendez-vous qu'il a obtenu avec la préfète de la Dordogne, le 22 juin. Même si elle ne peut pas modifier directement les lois, elle peut faire remonter les arguments de la fédération. Le speaker motive la foule en lui disant qu'"on a un taux de réussite de 90 %", revendiquant l'annulation d'un projet de loi obligeant les motards à faire passer des contrôles techniques à leurs véhicules à la revente contre laquelle ils avaient manifesté en 2016.