PHOTOS - Pièces jaunes : Brigitte Macron visite la maison des adolescents de la Vienne à Poitiers

Brigitte Macron, la présidente de la Fondation des Hôpitaux a visité le 2 février la nouvelle maison des adolescents de la Vienne, à Poitiers. Elle a ouvert ses portes en septembre dernier en plein-centre ville, près de l'église Notre-Dame-la-Grande, avec l'hôpital de Poitiers comme référent. Les fonds récoltés par la fondation, grâce à l'opération Pièces jaunes, ont permis la création de ce lieu. Ils l'ont financé à hauteur de 175.000 € pour un coût total de plus de 353.000 €.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Pièces jaunes, traditionnellement, servent à améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital et celui de leurs familles. Plus récemment, et cette maison des ados à Poitiers en est le symbole, elles permettent de venir en aide aux jeunes en souffrance de 11 à 25 ans. Au cours de sa visite, Brigitte Macron a d'abord pu rencontrer les professionnels qui y travaillent.

Brigitte Macron a visité les locaux de cette maison des adolescents située au 23 rue de la Regratterie à Poitiers. © Radio France - Aurore Richard

Un éducateur est présent, une psychologue aussi. Cette dernière souligne l'importance de ce lieu, notamment par sa neutralité, les jeunes peuvent venir sans leur parent, sans rendez-vous, où tout est gratuit et il l'est encore plus dans le contexte de l'épidémie.

"Des jeunes étaient déjà fragiles avant, et cette crise sanitaire a exacerbé ce mal-être. D'autres n'auraient pas eu besoin de la maison des adolescents sans ce contexte. On sent que ce qui leur manque, c'est cette pulsion de vie, d'expérience, ils se sont renfermés. Beaucoup de jeunes développent de l'agoraphobie, c'est dur pour eux d'aller dehors après avoir été enfermés", explique la psychologue, Loana Planchenault.

On a besoin d'entendre ces jeunes pour les aider davantage

La présidente de la Fondation des Hôpitaux a également pu échanger avec des jeunes accueillis dans cette maison des adolescents pour savoir comment, d'après eux, il est encore possible d'améliorer cet accompagnement.

"C'est eux qu'on veut aider et ce sont eux qui savent comment les aider. Quand je leur ai demandé s'il fallait limiter le temps d'écran, ils répondent non, qu'ils sauront le faire eux-mêmes, qu'ils ont besoin de leur liberté mais aussi d'encadrement donc on a besoin de les entendre pour pouvoir les aider davantage", estime Brigitte Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La présidente de la Fondation des Hôpitaux indique que sur les 120 maisons pour adolescents qui existent, ils en ont aidé financièrement 75 et elle souhaite en ouvrir de nouvelles. "On veut aussi leur donner plus de moyens. A terme, on veut ouvrir un centre de référence sur les "e-maisons des adolescents" pour tous les problèmes qui sont liés au numérique", précise-t-elle.

Un bus pour aussi aider les jeunes en zone rurale

A Poitiers, la maison des adolescents située au 23 rue de la Regratterie est ouverte du mardi au jeudi de 13 à 18 heures et joignable par téléphone tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures au 05.49.0310.94. Depuis fin janvier, un bus de la maison des adolescents sillonne tout le département de la Vienne pour aider les jeunes en zone rurale qui ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à Poitiers.

Ce bus de la maison des adolescents est opérationnel depuis fin janvier dans la Vienne. © Radio France - Aurore Richard

Vous avez jusqu'au 5 février pour participer à l'opération Pièces Jaunes 2022 en allant glisser quelques pièces dans les fameuses boîtes, il y en a dans tous les bureaux de Poste et même au-delà de cette date, c'est possible par SMS, en envoyant DON au 92 111, par chèque ou directement sur le site internet de la Fondation des hôpitaux.