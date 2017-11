- PHOTOS - Plongez au cœur du futur centre d'entraînement de l'En Avant Guingamp

Le président de l'En Avant Guingamp Bertrand Desplat a présenté lundi soir le détail du futur centre d'entraînement du club. Un centre baptisé "Pro Park" qui va coûter sept millions d'euros et offrir des installations flambant neuves tout près du Roudourou.

Adieu le terrain synthétique au pied du Roudourou. Dès la saison prochaine, "Pro Park" va sortir de terre sur la commune de Pabu. Là où se situe déjà le centre de formation de l'En Avant. Au total ce sont 18 hectares qui seront dédiés au club. Le président aimerait que ce soit disponible "dès la reprise de la saison prochaine."

"Un club qui n'avance pas est condamné à mourir"

"C'est indispensable d'être en capacité de lutter contre une concurrence de plus en plus féroce. Un club qui n'avance pas est condamné à décliner, voire à mourir. Cela ne doit pas être le destin de Guingamp. Notre ambition c'est de continuer à avancer, à progresser pour atteindre un niveau d'excellence", explique le président Bertrand Desplat en préambule de cette présentation.

Le Pro Park est situé à un kilomètre du Roudourou.

Pro Park sera situé sur la commune de Pabu.

7 millions d'euros investis

Le projet, entièrement financé par le club, va coûter sept millions d'euros. On y trouvera deux terrains avec une pelouse hybride (comme la pelouse du Roudourou) et deux demi-terrains (l'un pour les gardiens, l'autre en synthétique). Un terrain de beach soccer et un mini-terrain pour du cinq contre cinq. Ainsi qu'une petite piste d'athlétisme. Le bâtiment lui s'étend sur 1200 mètres carrés. Salle de musculation, salle de presse, espace de convivialité pour les joueurs, zone de restauration, un vestiaire dernier cri, une salle de balnéo, une autre pour les soins... Tout y est pour offrir un véritable confort aux joueurs.

Les supporters seront les bienvenus

Les supporters aussi seront chouchoutés. Bertrand Desplat : "Il ne s'agit pas de construire un centre fermé. Je veux dire ça aux supporters. Il ne s'agit pas de progresser sans oublier qui on est. Même si on change d'endroit, il sera encore plus ouvert. On va faciliter l'accueil du public avec des parkings au pied des terrains, il y aura même une tribune pour qu'ils assistent aux entraînements. A côté du bâtiment, on aura même une zone paysagère dédiée au public. On pourra manger, jouer avec les enfants..."

Le futur vestiaire des pros.

Salle de musculation.

L'enceinte du Roudourou va évoluer

De son côté, l'enceinte du Roudourou va évoluer. "Il y aura de nouveaux parkings, et à terme l'idée c'est de passer à l'étape 4 avec une nouvelle rénovation du Roudourou. On veut tendre vers une enceinte modernisée, une enceinte fermée. On a la capacité de transformer cette enceinte. Tout est prêt aujourd'hui pour aller rencontrer les collectivités et leur présenter notre programme. Le 10 novembre nous avons d'ailleurs rendez-vous avec le syndicat mixte."