PHOTOS : Plus d'un millier de personnes contre la loi Sécurité globale à Nîmes

Plus d'un millier de personnes, peut-être 1.500, rassemblées devant la préfecture du Gard à Nîmes pour dénoncer la loi "Sécurité globale" et demander l'abrogation de son article 24, celui qui réprime la diffusion des images des forces de l'ordre à l'appel de nombreuses organisations et syndicats. "_Je suis inquiet des dérives totalitaires qui sont en train de surgir_. A un moment donné il faut qu'on descende dans la rue. C'est la crise sanitaire mais la peur doit nous quitter. Faut absolument qu'on dise non à cette loi en cours de vote." dit François Giraudon, un jeune retraité qui milite à Solidaires.

Parmi les manifestants, 3 femmes sont regroupées sous une pancarte : "Qui nous protège de la police ?" Et Joëlle ne décolère pas : une loi après l'autre... "on accepte le reste et on arrive à mettre un population dans un état d'esprit d'asservissement, d'acceptation en fait de choses qui sont inacceptables." Annick à ses côté approuve : "_Y'a vraiment un mépris de classe_. Ces gens-là se croient au-dessus de nous, au-dessus du peuple, au-dessus des gens qui les ont élus, ou pas élus, d'ailleurs."

Une des affiches vues dans la manifestation contre la loi Sécurité globale à Nïmes © Radio France - Philippe Thomain