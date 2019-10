PHOTOS - Plus de 1.500 fans du Stade Brestois pour une séance de dédicaces

Brest, France

La file d'attente s'étirait déjà sur toute la place de la mairie avant même que les portes de la salle ne s'ouvrent : les fans du Stade Brestois ont de nouveau répondu présents pour la traditionnelle séance de dédicaces. "On a prévu environ 3.000 posters à faire signer", indique Grégory, chargé de les distribuer à l'entrée. En fin d'après-midi, ce sont plus de 1.500 personnes qui ont pu les faire dédicacer avec leurs ballons et maillots. La séance devait durer deux heures et demi, elle s'est finalement terminée au bout de quatre.

Amaury est le premier à s'avancer pour faire signer son poster © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Le club a prévu 3.000 posters à faire signer © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Selfies et maillots dédicacés

Certains ont attendu près de deux heures comme Katie venue avec ses enfants. "On est arrivés vers midi pour déjeuner sur place, explique-t-elle, tout le monde était debout tôt pour venir !". Pour ce premier lundi des vacances, les enfants n'ont pas hésité à faire une croix sur la grasse matinée. "J'ai fait des photos avec les joueurs, _c'est super car on n'a pas l'opportunité de les voir de près quand ils sont sur le terrain_", lance Inès.

Certains enfants font dédicacer leur maillot par tous les joueurs © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Quelques secondes avec chaque joueur pour une signature et une photo © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Ça fait bizarre, je n'aurais jamais pensé avoir toutes les signatures", s'exclame Léa, 10 ans. Dylan trépigne de joie : "je suis content, même si j'avais un peur au début", reconnait-il, un peu intimidé. "Je suis _super fier de pouvoir les rencontrer_, on met un visage et une personnalité sur les scores de chacun", ajoute Julien, venu faire signer ballon, posters et DVD du club.