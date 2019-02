PHOTOS - Plus de 150 arbres plantés contre la ZAC des Sablas

Entre 200 et 300 personnes se sont mobilisées sur le site de la ZAC des Sablas ce dimanche.

Montaren-et-Saint-Médiers, France

Un mot d'ordre : "Plantons la ZAC"! Mais littéralement! Les opposants à la ZAC des Sablas se sont mobilisés dimanche 17 février. Cette ZAC est la zone commerciale prévue à Montaren-et-Saint-Médiers, près d'Uzès. Un site de 11 hectares. Les opposants y voient une menace à la fois pour le petit commerce et pour l'environnement.

Entre 200 et 300 personnes mobilisées

Entre 200 et 300 personnes se sont réunies pour planter plus de 150 des arbres sur le site en signe de résistance. Le Préfet du Gard aura le dernier mot. Il donnera prochainement sa décision d'autoriser ou non le projet de Zac des Sablas. Le collectif de Sauvegarde de l'Uzège est prêt à déposer un recours auprès du tribunal administratif en cas d'autorisation.

Jean-Daniel et Morgan ont planté leur arbre ce dimanche pour protester contre le projet de Zac des Sablas à Montaren près d'Uzès #Gard#ecologiepic.twitter.com/2a1k0xgi8y — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) February 17, 2019

Une participation de 6 euros a été demandée aux planteurs d'arbres. © Radio France - Leïla Méchaouri

Le site s'étend sur 11 hectares. © Radio France - Leïla Méchaouri