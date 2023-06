PHOTOS - Plus de 16.000 personnes à la Pride de Montpellier

Les drapeaux multicolores ont coloré le centre-ville de Montpellier ce samedi après-midi. Plus de 16.000 personnes ont participé à la Pride de Montpellier. C'est plus qu'en 2022 où il y avait eu 10.000 personnes . Une manière de revendiquer les droits des personnes LGBTQ+ dans une ambiance festive.

ⓘ Publicité

La marche des fiertés est partie du Peyrou. Les chars et le cortège ont défilé en musique avant d'y revenir pour un grand apéro de clôture. Avec un DJ set et un drag show. Le slogan de cette 30e édition était "Uni.e.s pour ne pas crever."

La Pride de Montpellier est partie du Peyrou. © Radio France - Morgane Guiomard

10 ans après le mariage pour tous, toujours utile

Cette année, la loi sur le mariage pour tous a fêté ses dix ans. Le premier mariage homosexuel avait d'ailleurs été célébré à Montpellier, le 29 mai 2013. Mais malgré ça, les discriminations restent nombreuses assure Eléanor, 26 ans, une personne queer. "Le mariage pour tous est légal mais ça n'empêche pas les agressions. Il faut se rappeler que suite au vote en 2013, il y a eu une montée des violences contre les personnes LGBTQ+. En tant que personne trans, je le vois. Au quotidien, on a peur dans la rue. On se fait agresser verbalement et physiquement."

Le cortège a défilé en musique dans le centre-ville de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard