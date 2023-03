PHOTOS - Plus de 2000 personnes défilent à Grenoble pour les droits des femmes

Forte mobilisation pour la manifestation a l'appel de l'assemblée féministe de Grenoble, ce mercredi 8 mars à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre : plus de 2000 personnes (1900 selon la police) ont défilé à Grenoble entre l'hôpital couple-enfant et la place Victor-Hugo. Dans le cortège : des femmes, des hommes, et des familles rassemblés sous une pluie fine. Le maire de Grenoble Eric Piolle, venu en vélo, a également participé à la marche. Sur les pancarte on pouvait lire des slogans dénonçant le patriarcat ou demandant davantage d'égalité entre les genres, avec ce mot d'ordre : "la grève générale féministe".

Le maire de Grenoble Eric Piolle a participé à la manifestation © Radio France - Véronique Pueyo

