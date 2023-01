PHOTOS : Plus de 300 courageux au rendez-vous pour le premier bain de l'année au Grau-du-Roi

Plus de 300 courageux étaient au rendez-vous ce dimanche matin pour le premier bain de l'année au Grau du Roi. Ils ont fait trempette dans la grande bleue dans une ambiance incroyablement festive avec musique à fond et déguisements à gogo. Des conditions météo idéales avec du soleil, pas de vent, une température de l'air à 12 degrés et 14 dans l'eau. Bref de quoi passer un moment très agréable et, en prime, pour la bonne cause. En l'occurrence il s'agissait de soutenir l'association "Des Ailes pour Elles" qui lutte contre les violences faites aux femmes.

ⓘ Publicité

Cette 8ème édition, organisée par le Rotary Club Baie d'Aigues-Mortes avait pour marraine la championne de planche à voile et de kitesurf, Nadine Poncept, présidente de l'association "Des Ailes pour Elles". Pour sensibiliser à la lutte contre les violences intra-familiales, elle réalisera le défi de relier le Continent à la Corse, soit une traversée de 185 km en kitesurf entre le 1er mai et la 30 juin prochain.

Un bon échauffement en musique avant de se jeter à l'eau © Radio France - Hervé Sallafranque

Ambiance festive et déguisements de rigueur © Radio France - Hervé Sallafranque

Des déguisements à gogo © Radio France - Hervé Sallafranque

Une disco star sur la plage du Grau-du-Roi © Radio France - Hervé Sallafranque

Les baigneurs ont même reçu un diplôme © Radio France - Hervé Sallafranque

Même Super Mario avait fait le déplacement © Radio France - Hervé Sallafranque

Les gardians de la manade Jullian d'Aigues-Mortes ont aussi pris leur bain à cheval © Radio France - Hervé Sallafranque

loading