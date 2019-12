PHOTOS - A Tours, "il y avait du fois gras, c'est cinq étoiles" lors du Noël solidaire

Tours, France

Chacun amène ce qu'il veut Place Châteauneuf à Tours. Du saumon, des quiches, du poulet, des terrines. "Il y avait des brioches de foie gras. Cinq étoiles, plus plus" se réjouit Nini, de Chambray-les-Tours, "c’est du premium" poursuit-elle.

Plus de 300 participants à Tours pour un Noël solidaire. © Radio France - Victor Vasseur

Ce repas partagé est organisé par le diocèse de Tours pour la neuvième année. Plusieurs associations participent comme la Croix Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours catholique et l’association La Barque.

"Il y a encore de l’humanité"

Au bout du buffet, Ludovic, 50 ans, picore dans les assiettes : "C’est magnifique. C’est un moment de partage avec tout le monde. Sinon je n’aurai pas fêté Noël." Un verre de vin chaud dans la main, Mohammed, 25 ans, vit dans le rue. Ici, il vient chercher de la chaleur et du réconfort : "Ce que l’on n’obtient pas tous les jours, on l’obtient ici. Ça me remonte le moral. Pour moi, le plus important c’est de voir qu’il y a encore de l’humanité."

Après une messe dans l'église juste à côté, certains reviennent prendre une dernière part de gâteau. A minuit, les grandes tentes blanches sont démontées et tous les restes du repas sont redistribués.

