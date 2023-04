PHOTOS - Plus de 500 bateaux à vendre aux Nautiques de Port-Camargue

C'est LE grand rendez-vous de la plaisance en Occitanie. Les Nautiques, le salon des bateaux neufs et d'occasion (voile et moteur) a débuté ce vendredi à Port-Camargue. Il attire tous les ans, pendant le long week-end de Pâques, plus de 45.000 visiteurs. Eric est originaire du sud de la Loire. A la retraite depuis deux ans, il a décidé de vendre son bateau, amarré jusqu'ici à la marina qu'il loue à Port-Camargue. "C'est une Jeanneau Imperator, un vieux bateau à rafraichir, mais qui va très bien. On l'a depuis cinq ans. On n'est pas gourmand, on l'a mis à 14.000 euros, à débattre, c'est un tout petit prix. Quand on voit les bateaux en longeant les quais, il n'y en a aucun à ce prix là."

Des bateaux plus chers

Emilienne Cilia, elle, travaille chez Yachting Direct à Carnon. Elle est courtier, c'est à dire qu'elle vend des bateaux pour le compte de propriétaires. Cette année, elle n'en a que cinq à vendre. Des bateaux à moteur, dont une vedette hollandaise actuellement amarrée à Aigues-Mortes. Aucun voilier, alors que dit-elle, ces dernières années, elle en vendait entre une quinzaine et une vingtaine. "Les occasions sont rares depuis le Covid explique Emilienne. Les propriétaires ne pouvant pas acheter de bateau neuf, ils ont gardé le leur. Il y a donc eu moins de bateaux d'occasion. A cause de leur rareté, les prix ont augmenté." A noter cette année, un nouvel espace d’exposition dédié à « L’art de vivre en marina » .

Les bateaux sont aussi exposés à terre © Radio France - Sylvie Duchesne