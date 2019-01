PHOTOS : plus de 5000 personnes à la 4e marche pour le climat de Montpellier

La 4e marche pour le climat a rassemblé plus de 5000 personnes à Montpellier dimanche 27 janvier. Dans le cortège de nombreuses associations ou organisations de défense de l'environnement mais aussi des syndicats, des partis politiques, des gilets jaunes et des citoyens lambda.

Montpellier - France

Les revendications comme les profils des manifestants étaient parfois très différents lors de cette 4e marche pour le climat de Montpellier. Mais le point commun à ses plus de 5 000 participants, c'est une volonté de changement politique. "On est plus chauds que le climat !", ont scandé à plusieurs reprises les marcheurs.

Des gilets jaunes dans le cortège

Des fanfares, batucadas et des chorales ont accompagné le cortège dans une ambiance festive et musicale. Une nouvelle fois, des gilets jaunes ont participé à cette manifestation. "C'est la convergence des luttes", explique Camille qui aimerait qu'en retour, les défenseurs de l'environnement viennent d'avantage grossir les rangs des gilets jaunes : "Quand on se bat pour le climat on ne peut pas juste se battre pour le climat", argumente la jeune femme.

Dix propositions pour la métropole de Montpellier

Le collectif "Citoyens pour le climat", organisateur de la marche, propose des mesures à appliquer localement pour mieux préserver l'environnement :

Développer les lignes de Tram, bus urbains et périurbains et améliorer le réseau cyclable existant

Limiter la vitesse à 30 km/h en ville pour les véhicules à moteur

Créer une journée sans voiture à Montpellier

Réaménager des espaces verts et des jardins ou potagers partagés dans la ville

Mettre en place un repas 100 % bio et local une fois par semaine dans les cantines et un repas végétarien par jour

Accélérer la rénovation thermique des logements sociaux et mise aux normes des nouvelles constructions

Éteindre l'éclairage publicitaire des magasins la nuit et les obliger à fermer leurs portes pour ne pas gaspiller de l'énergie

Mettre en place des panneaux solaires et éoliens sur les bâtiments et parkings publics

De la transparence sur la gestion des déchets de la métropole et mise en place d'une formation pour les citoyens.

Taxation des entreprises les plus polluantes en déchets urbain

Une fanfare a accompagné la manifestation. © Radio France - Adrien Serrière

Des manifestants déguisés. © Radio France - Adrien Serrière

"Quand c'est fondu, c'est foutu", dit cette pancarte de manifestants. © Radio France - Adrien Serrière

Des défenseurs de la cause animale étaient également présents dans le cortège. © Radio France - Adrien Serrière

"Il n'y a pas de Plan(ète) B" © Radio France - Adrien Serrière