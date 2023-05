PHOTOS - Plus de 800 participants pour le retour de la Chamaliéroise

Sur la ligne de départ, ce dimanche 14 mai à Chamalières, plus de 800 personnes se tiennent prêtes. Les profits sont variés, on retrouve des femmes de tous les âges et des hommes également. Ils sont tous venus transpirer ensemble pour la bonne cause.

Les participants ont effectué un parcours de cinq kilomètres dans la ville. Ils portent des tee-shirts jaune fluo. Le retour de la course à pied la Chamaliéroise, qui n'avait pas eu lieu depuis 2019, est un succès.

Les coureurs sont sur la ligne de départ. © Radio France - Julia Beaufils

Catherine Foulhy est administratrice, chargée de prévention, aide au malade pour la Ligue contre le cancer. © Radio France - Julia Beaufils

Les participants s'échauffent avant le départ. © Radio France - Julia Beaufils.

Les coureurs portent un tee-shirt de la Chamaliéroise. © Radio France - Julia Beaufils

Les services municipaux ont encadré la manifestation. © Radio France - Julia Beaufils

Des stands de diverses associations se sont installés au village départ de la course. © Radio France - Julia Beaufils

Des associations sportives et leurs membres sensibilisent au cancer du sein avant la course. © Radio France - Julia Beaufils