PHOTOS - Plus de 900 manifestants en soutien au peuple ukrainien à Rennes

Trois jours après l'invasion russe en Ukraine, les Rennais ont répondu présents ce samedi après-midi. Plus de 900 manifestants ont participé au rassemblement puis à la déambulation dans la ville, selon notre comptage, pour dire "non à la guerre" et soutenir le peuple ukrainien. De nombreux collectifs, associations et partis politiques avaient appelé à se joindre au mouvement.

Avant les prises de paroles, une minute de silence a été respectée pour les victimes de l'invasion, qui a déjà fait de nombreux morts et blessés (l'évolution de la situation est à suivre sur notre direct, ici) Le rassemblement s'est ensuite scindé en deux parties : la plupart des syndicats et associatifs ont gagné l'esplanade de Gaulle, tandis que quelques uns, dont la communauté ukrainienne, sont restés à République.

Dans la foule, des Ukrainiens et des Russes unis pour dénoncer la guerre. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Depuis trois jours, les rassemblements se succèdent à Rennes, avec le même mot d'ordre. Jeudi soir, déja, quelques 150 personnes s'étaient spontanément réunies à République, quelques heures seulement après les affrontements.

Ces deux Russes se sont réfugiés en France il y a cinq ans. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les drapeaux de nombreux syndicats et associations ont flotté dans le cortège © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Demain il sera trop tard", alertent les manifestants © Radio France - Pierre-Antoine Lefort