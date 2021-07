PHOTOS - Plusieurs centaines de manifestants contre le pass sanitaire à Nancy

"Liberté ! Liberté ! Liberté !" Les manifestants scandent leur message en cœur, tous rassemblés Place Maginot, à Nancy. Ils sont près de mille à dénoncer l'extension du pass sanitaire à tous les lieux de loisirs et de culture à partir du 21 juillet et l'obligation de la vaccination pour les soignants. "Je serai un rejeté de la société, je ne pourrai plus aller au restaurant, au cinéma, à la piscine ! s'alarme Christian, un gilet fluorescent sur le dos. J'ai une fille de vingt ans je n'ai pas envie qu'elle vive dans un monde où il faut un papier pour tout, on veut la liberté !" Sur son gilet, un message est inscrit en grosses lettres : "Non au pass sanitaire, oui à nos libertés !"

J'ai une fille de vingt ans je n'ai pas envie qu'elle vive dans un monde où il faut un papier pour tout, on veut la liberté !"

Les manifestants dénoncent une atteinte à leur liberté avec l'extension du pass sanitaire. © Radio France - Lise Roos-Weil

Les discours se multiplient au mégaphone. Plusieurs citoyens, notamment des gilets jaunes prennent la parole. Juste à côté, Philippe est venue avec ses deux filles. "C'est la première fois qu'elles participent à une manifestation, explique-t-il. C'est important qu'elles comprennent qu'il ne faut pas tout accepter dans la vie. Il faut avoir le courage de dire non pour ses convictions et ses opinions." La foule commence à déambuler rue Saint-Jean. Beaucoup de blouses blanches avancent dans le cortège. "Je suis révoltée, on n'a pas à atteindre mes droits comme ça, on doit tous avoir le droit de se vacciner ou non, s'énerve Ratana, qui travaille dans un Ehpad et ne compte pas se faire vacciner. Franchement moi ça ne m'embête pas de perdre mon travail mais c'est de laisser mes résidents."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pro ou anti vaccin, pour beaucoup ce n'est pas la question. "On devrait tous être contre le pass sanitaire, s'exclame Jeanine. Nos données personnelles vont être tracées pour des années !" Elle pris rendez-vous pour se faire vacciner mais a prévu de boycotter le pass sanitaire. "Je suis inquiète mais quand je vois tout ce monde mobilisé, j'ai beaucoup d'espoir", confie de son côté Lisiane. Dans ses mains, une pancarte : "ni pro, ni anti, juste libres."

Pour Lisiane, il ne s'agit pas d'être pour ou contre le vaccin. Elle juge le pass sanitaire liberticide. © Radio France - Lise Roos-Weil