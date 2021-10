PHOTOS - Plusieurs pompiers gardois décorés pour leur engagement

Plusieurs pompiers gardois sont décorés ce samedi matin à Nîmes à l'occasion de la cérémonie organisée sur le parvis des arènes. Pour leur engagement au quotidien auprès de la population. C'est le cas notamment de la lieutenant Emilie Chambonnet qui reçoit la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels. Elle est cheffe de salle au Centre de traitement des appels d'urgence (CTA) du Codis à Nîmes. Un centre qui a un rôle est capital au tout début de l'organisation des secours. "L'adrénaline est là puisqu'à partir de quelques éléments recueillis par téléphone, nous devons prendre une décision en quelques secondes dans un flot d'appels. Il faut garder la tête froide. On se rend compte qu'on peut rentrer à la maison plus fatigués psychologiquement que quand on fait une garde sur le terrain. A titre personnel, je suis touchée car c'est la reconnaissance de l'implication et de l'application que je m'efforce de mettre dans mon travail."

"Une intervention gravée à jamais dans ma mémoire"

Autre décoré, l'adjudant Marc Covernale de Bagnols-sur-Cèze. Il reçoit, lui, la médaille de bronze de la sécurité intérieure. Avec une douzaine d'autres pompiers gardois il avait participé aux opérations de secours à Saint-Martin-Vésubie, lors des terribles inondations qui avaient touché les Alpes Maritimes dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020. Sans doute la mission la plus marquante de sa carrière. " Une intervention dans des dimensions exceptionnelles que moi, je n'avais pas vécu jusqu'à présent. Le gros avantage dans cette mission, c'est que nous étions une équipe soudée. Ca a été un gros point fort."

Les pompiers récompensés pour leur engagement © Radio France - Philippe Thomain

Plusieurs médailles ont été remises © Radio France - Philippe Thomain

Devant la tribune officielle © Radio France - Philippe Thomain

