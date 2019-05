PHOTOS - Pompiers, enseignants, agents... Ils étaient 1.300 fonctionnaires à manifester ce 9 mai à Pau

Pau, France

Environ 1.300 personnes ont manifesté ce jeudi matin à Pau. Ils ont répondu à l'appel des neuf syndicats de fonctionnaires, pour dénoncer la réforme du gouvernement qui veut transformer la fonction public. Résultat : il y avait plusieurs corps de métiers représentés dans la rue ; des enseignants, des agents territoriaux, mais aussi des pompiers.

La fin du service public ?

Les enseignants

Dans la manifestations, ces fonctionnaires parlent d'un "ras-le-bol" général. Elisabeth est directrice d'une école dans le département. "Je préfère rester discrète sur le nom de l'établissement, de nos jours, _être fonctionnaire ne garantie plus rien"raconte la jeune femme, avant d'ajouter : "On est partagé entre le-ras-le-bol de devoir faire toujours plus avec moins et les enfants avec qui ont veut faire le maximum._ Il y a un manque de motivation dans la profession. On s'épuise a faire, avec les moyens du bord". Dans la foule, les professeurs du lycée Saint-Cricq à Pau étaient également présents. Des professeurs qui manifestent chaque mardis devant l'établissement. Cette fois pour protester contre la réforme du bac.

Mobilisation contre la dégradation des services publics à Pau © Radio France - Nina Valette

Les pompiers

Dans la foule, on pouvait également voir une vingtaine de pompiers Palois. Jean-Marc prend la parole pour eux : "Il y a un risque pour la population, celui de voir le nombre de pompiers diminuer, de voir la motivation baisser. Forcement ça a un impact sur le travail. "

Pompiers palois dans la manifestation contre la destruction des services publics © Radio France - Nina Valette

Les fonctionnaires territoriaux

Avec le drapeau bleu de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, Pierre donne de la voix. Il travail sur les routes du département. Un métier où le contact avec les automobilistes n'est pas forcement pénible. En revanche, ils pensent à ses collègues face au public : "Dans les services sociaux par exemple, ils en prennent plein la gueule. Déjà par la hiérarchie, mais aussi par les bénéficiaires. Parce que les démarches sont plus longues faute de moyen. Conséquence, on a des collègue qui subissent des violences, et ils viennent _travailler avec la boule au ventre_. Et oui, ça c'est le service public en 2019", raconte le fonctionnaire.

Drapeau CGT, Aviation civile dans la manifestation contre la casse des service publics © Radio France - Nina Valette

Dans la manifestation il y avait également des retraités, des ATSEM, des agents techniques dans les collèges, les membres du service qui lutte contre la maltraitance etc.