PHOTOS - "Ils ont cru que c'était la fin du monde" : les sans-abris de Paris face au coronavirus

Entre le quartier de l’Opéra, Strasbourg-Saint-Denis, le Louvre et les Halles, il y a Clovis, Diego, Jean-Pierre, Gilles, Séverine… Ce sont parfois les seuls dans les rues désertes de Paris, à cause du coronavirus. "On ne voit plus personne en ce moment, c’est désert" témoigne Erwan, originaire de Nantes.

Une maraude pour les sans-abris dans les rues de Paris, avec l’association Goëlette. © Radio France - V.V

Cinq fois par semaine, l’association "la Goëlette" est là, auprès d’eux. Distribution de repas préparés par la Protection Civile, et de produits d’hygiènes, du shampoing, des masques, du gel hydroalcoolique. "On a aussi besoin de vêtements et de livres" ajoute Caroline, l’une des bénévoles qui appelle aux dons sur la page Facebook de l'association et sur la cagnotte créée en ligne. Ce jour-là, Caroline est accompagnée de Céline, médecin, et deux étudiants en médecine à Paris, Hakim et Jules.

Une maraude pour les sans-abris dans les rues de Paris, avec l’association Goëlette. © Radio France - V.V

"La fin du monde"

"Certains d'entre eux ne s'informent pas" raconte Caroline, "alors quand le confinement est entré en vigueur, du jour au lendemain, ils ont cru à la fin du monde". Les rues de Paris sont devenues désertes, les toilettes et les douches ont fermé comme les magasins. Seuls les sans-abris restent à la rue. "Ils ne voient même plus certaines associations" s'étonne la bénévole. Caroline appelle donc les Parisiens à prêter encore plus attention aux sans-abris en bas de chez eux : "demandez-leur ce qui leur feraient plaisir, ce que vous pourriez leur acheter... et surtout parlez-leur, faites-leur un brin de conversation !"

Une maraude pour les sans-abris dans les rues de Paris, avec l’association Goëlette. © Radio France - V.V

Comment vous allez aujourd'hui ? Vous inquiétez pas ça va pas durer longtemps... Qu'est-que je peux faire pour vous ?

Une maraude pour les sans-abris dans les rues de Paris, avec l’association Goëlette. © Radio France - V.V

Est-ce que je peux vous amener une paire de chaussettes ? La paire de chaussettes, ça marche super bien ! C'est le Graal pour les sans-abris.

Une maraude pour les sans-abris dans les rues de Paris, avec l’association Goëlette. © Radio France - V.V

Le Samu social encore plus débordé

En cette période de confinement, l'Etat dit avoir mobilisé plus de 7.800 nuitées hôtelières pour protéger les sans-abris du Covid-19 mais l'association "la Goëlette" est démunie lorsqu'il faut orienter ces derniers vers les hôtels. "Ils en ont entendu parler à la radio, ou l'ont lu dans les journaux, mais aucun n'en a profité ni ne connaît quelqu'un qui en a profité" selon Caroline.

Une maraude pour les sans-abris dans les rues de Paris, avec l’association Goëlette. © Radio France - V.V

En ce moment, la bénévole croise une soixantaine de sans-abris à chaque maraude. "Il y en a qui ont essayé de chercher une chambre d'hôtel" raconte-t-elle, "ils ont demandé à la Croix-Rouge qui leur a dit d'appeler le 115 mais le Samu social est encore plus injoignable qu'avant". "Ils ont abandonné", déplore Caroline.

Une maraude pour les sans-abris dans les rues de Paris, avec l’association Goëlette. © Radio France - V.V

Les mesures d’urgence Covid-19 pour les sans-abris ne seraient donc pas ressenties dans la rue selon le témoignage de l'association "la Goëlette". Le Samu social resterait surchargé malgré les 7.800 nuitées débloquées par le ministère de la Ville et du Logement, en complément des 157.000 places déjà financées par l’Etat et des 14.000 places hivernales prolongées jusqu’à fin mai.