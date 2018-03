Gérard Bousseton est maître chocolatier installé à Coulounieix-Chamiers depuis plus de 30 ans. Et chaque année, il attend avec impatience la période de Pâques.

Coulounieix-Chamiers, France

"C'est la deuxième grosse période de l'année, après Noël et le Nouvel an, explique Gérard Bousseton, artisan chocolatier. Mais je préfère Pâques ! On peut être plus créatif".

Avec son apprenti, il se prépare depuis le mois de janvier. Les traditionnels bonbons en chocolats, les œufs, mais aussi les poules et les cloches : "les gens adorent cette tradition", s’enthousiasme-t-il.

Cette année, il a conçu une pièce artistique spécialement pour Pâques. "C'est un gros œuf, recouvert par des symboles de Pâques : un poisson, une grenouille, une cloche, décrit le chocolatier. Et il y a beaucoup de couleurs, j'adore ça".

Gérard Bousseton est fier de présenter sa création de Pâques. © Radio France - Emeline Ferry

Cette année, la souris de Gérard Bousseton a un véritable succès. © Radio France - Emeline Ferry