PHOTOS - Première soirée de couvre-feu à 18h à Avignon

A 17 heures 45, il fait nuit, le froid est saisissant, presque tous les commerces sont fermés à Avignon mais quelques téméraires profitent des dernières minutes dehors avant le couvre-feu. Un couvre feu renforcé, avancé de deux heures en Vaucluse depuis ce soir, dimanche 10 janvier. Et au moins pour dix jours comme le précise l'arrêté préfectoral paru la veille, afin de freiner la circulation du Covid dans le département. Ceux qui ne respectent pas les règles risquent une amende de 135 euros.

"Je ne vois pas ce que ça change" - une cliente de supermarché

17 heures 50. Dans le centre-ville de la Cité des Papes, des clients font la queue dans les supermarchés encore ouverts. "Regardez, il y a du monde, commente cette dame dans la file, l'air blasé. Je ne vois ce que ça change, je trouve qu'au contraire ça va rassembler plus de gens sur une fourchette plus courte." Même discours chez ce jeune couple qui se dépêche de prendre un paquet de pâtes pour le dîner, "Le Covid va encore plus se propager." A côté ce client n'a pas vraiment d'avis : "Le gouvernement a certainement bien étudié la question, on verra."

Aucune excuse pour ceux qui n'ont pas de montre ni de téléphone portable, la cathédrale Notre-Dame-des-Doms sonne 18h. Il n'y a pas foule dans les rues mais quelques passants, peut-être même davantage que lors d'un dimanche soir habituel. Place de l'Horloge une jeune maman court avec sa poussette. A quelques pas, un jeune homme marche très vite, un kebab à la main : "Je rentre chez moi manger, je ne veux pas pas prendre d'amende."

A 18 heures ce dimanche 10 janvier à Avignon, il n'y a pas foule dans les rues mais quelques passants, peut-être même davantage que lors d'un dimanche soir habituel. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"J'espère que les policiers feront preuve d'indulgence" - une retraitée Avignonnaise

L'heure tourne, les rues se vident. A 19 heures, on croise principalement des habitants qui promènent leur chien, des livreurs à vélo ou à scooter et des sans-abris enveloppés dans leur sac de couchage. De nombreuses fenêtres sont éclairées, des restaurants aussi, encore ouverts pour les livraisons.

Mais place des Corps-Saints, deux femmes discutent, visiblement pas très pressées : "Je me suis trompée de chemin et je viens de croiser une copine que je n'avais pas vue depuis longtemps, explique l'une d'elles. Enfin, depuis hier, sourit-elle. J'espère que les policiers feront preuve d'indulgence pour cette première soirée." On en saura probablement un peu plus à ce sujet demain.

Pour rappel, le couvre-feu commence à 18 heures et se termine à 6 heures du matin.

A lire aussi - Couvre-feu à 18h en Vaucluse mode d'emploi

A Avignon, la place Saint-Didier à 18 heures 30 ce dimanche 10 janvier. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Toute violation du couvre-feu est passible d'une amende de 135 euros. © Radio France - Elsa Vande Wiele