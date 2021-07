PHOTOS. Près de 10.000 manifestants refusent le pass sanitaire à Montpellier

Ce samedi 31 juillet 2021, entre 8.500 et 10.000 manifestants ont marché à Montpellier contre le pass sanitaire, selon les chiffres officiels. Les deux précédentes manifestations avaient chacune attiré 5.000 personnes.

La mobilisation contre le pass sanitaire est en nette augmentation à Montpellier. Ce samedi 31 juillet 2021, elle a doublé, par rapport aux deux premières manifestations. Les manifestants étaient 8.500 selon la Préfecture, 10.000 selon la police, contre 5.000 les deux dernières semaines, toujours selon les comptages officiels.

La foule était hétéroclite et de tout âge (des enfants jusqu'aux retraités). Les premiers manifestants se sont rassemblés sur la place de la Comédie à 14h. Quelques personnes, perchées sur la Fontaine des Trois Grâces, ont pris la parole. "Ce n'est pas une question de vaccination mais de liberté", a lancé l'un d'entre eux. Un autre a appelé à boycotté le pass sanitaire pour faire céder le gouvernement. En face, les manifestants ont répondu en scandant "Liberté!". Une dizaine de drapeaux tricolores ont été agités ainsi que des pancartes avec différents slogans : "Macron, ton tour de pass-pass : non", "Je refuse un monde comme ça", "Ne touchez pas à nos enfants".

Entre 14h et 16h, le cortège a défilé dans une ambiance festive. Il a remonté la rue de la Loge jusqu'au Peyrou avant de redescendre le Boulevard du Jeu de Paume pour revenir sur la Place de la Comédie. Au rythme de percussions, de slogans ("Non au pass sanitaire", "Macron, démission!") et de chants, notamment la Marseillaise.

Dans l'Hérault, deux autres manifestations étaient prévues, dans la matinée à Béziers et Pézenas.

