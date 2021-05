PHOTOS : Près de 2.000 manifestants ont bravé la pluie à Montpellier pour le 1er-Mai

Près de 2.000 personnes ont marché sous la pluie à Montpellier, ce samedi 1er mai 2021. A l'occasion de la Journée internationale pour le travail, les syndicats FO, CGT, FSU, Solidaires, Unef et UNL avaient appelé à se mobiliser. Les manifestants se sont rassemblés devant le Centre chorégraphique national, occupé depuis le 12 mars dernier en raison des restrictions sanitaires.

Dans le cortège, étaient présents plusieurs syndicats, partis politiques et organisations. Des travailleurs, des étudiants, des retraités, des sans-papiers. Les revendications, multiples, ont pointé du doigt le renforcement des inégalités sociales à cause de la crise sanitaire et plusieurs textes législatifs (réformes de l'assurance-chômage, réforme des retraites, proposition de loi sécurité globale).

La mobilisation a débuté par une prise de parole d'une quarantaine de minutes devant le Centre Chorégraphique national. Puis le cortège est parti en direction du Peyrou, en musique, avant de redescendre vers la place de la Comédie. Quelques manifestants ont allumé de la musique techno sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle. La majorité des manifestants ont quitté la mobilisation à ce moment-là, vers 12h30.

Manifestation du 1er-Mai © Radio France - Clara GUICHON

