PHOTOS - Près de 600 personnes dans les rues de Bordeaux contre les violences faites aux femmes

Deux jours après la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, près de 600 personnes ont manifesté ce samedi après-midi à Bordeaux, depuis la place de la Victoire, à l'appel de l’assemblée générale féministe bordelaise. Dans les chants, plusieurs références ont été faites aux accusations de viols ou d'agressions sexuelles qui visent Gérald Darmanin ou plus récemment Nicolas Hulot.

Parmi les revendications, les manifestantes et manifestants réclament plus de moyens pour former les professionnels de l'éducation à lutter contre les stéréotypes de genre, pour former les forces de l'ordre et les professionnels de la justice à recevoir la parole des victimes et pour les accompagner de la bonne façon, en délivrant par exemple des bracelets anti-rapprochement, pour former les professionnels de santé, ou encore pour rembourser les soins de santé psychologiques ou physiques des victimes de violences sexuelles.

Pour Clotilde Thabeau, militante au sein de l'AG féministe de Gironde et membre de l'organisation du rassemblement, malgré les "promesses" du gouvernement, qui a fait des violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat, les associations de terrain "manquent cruellement de places d'hébergement pour les victimes de violences, de travailleurs et travailleuses sociaux pour les accompagner et de moyens dans les écoles pour faire de la prévention".

Depuis le 1er janvier, 104 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex". Pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffre avait atteint 102 féminicides et 146 en 2019, selon le ministère de l'Intérieur.

Dans les chants et sur les pancartes, plusieurs références aux accusations qui visent Nicolas Hulot. © AFP - Thibaud MORITZ

"Nicolas Hulot ferait-il un bon compost ?" pouvait-on lire sur des pancartes dans la manifestation © Radio France - Jade Peychieras

"Un tram toutes les 5 minutes, un viol toutes les 7 minutes" en France. © Radio France - Jade Peychieras

Parmi les revendications, une meilleure formation des forces de l'ordre lors de l'accueil des victimes. © AFP - Thibaud MORITZ