Motards et automobilistes ont défilé dans les rues de Besançon ce samedi pour protester, notamment, contre la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires.

Besançon, France

La limitation de vitesse à 80km/h a mobilisé samedi à Besançon ! Entre 650 (selon la police) et 1.000 personnes (selon les organisateurs) ont défilé dans les rues bisontines pour pouvoir dénoncer la nouvelle mesure du gouvernement, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet.

Il n'y avait pas que des Bisontins dans le cortège, certains manifestants étaient venus, en moto, depuis Montbéliard, Lure, Vesoul ou Belfort. Avec une même envie, celle de crier leur désaccord.

Il n'y a pas que la limitation de vitesse abaissée à 80km/h au lieu de 90km/h qui leur a fait battre le pavé : les prix du contrôle technique et du gazole qui augmentent et la privatisation des radars. SI les motards représentaient la majeure partie des manifestants, certains automobilistes se sont joints au mouvement, "car on est dans le même bateau" se félicitait Guillaume.

Rassemblés sur la place de la Révolution, les manifestants ont déambulé dans les rues de Besançon, en sortant de la boucle, avant de finir devant la préfecture 2 heures plus tard. Mégaphone à la main, les organisateurs, la FFMC du Doubs, ont annoncé que les prochaines mobilisations se feront cette fois-ci en moto, sur les routes franc-comtoises.