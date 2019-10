Des séances de zoothérapie sont organisées au foyer résidence Bossière à Montbéliard. Ces animaux permettent de susciter des émotions et sensations aux personnes âgées, ce qui participe à prolonger leur autonomie.

PHOTOS - Quand des lapins, poules et chats viennent rendre visite aux personnes âgées à Montbéliard

Des séances de câlins pour susciter des souvenirs et émotions.

Montbéliard, France

Les résidents du foyer Bossière à Montbéliard reçoivent parfois des visites un peu spéciales : des lapins, cochons d'inde, chinchillas, poules, chiens ou encore des chats. Il s'agit d'une animation de zoothérapie, destinée à prolonger l'autonomie des personnes âgées, en suscitant des émotions et sensations au contact de l'animal.

Près de huit de ces séances de "médiation animale" sont programmées au foyer de Montbéliard, assurées par l'Association de Zoothérapie de l'Est qui oeuvre en Lorraine et Franche-Comté.

Faire travailler la mémoire

"Cela leur rappelle des souvenirs, c'est vrai que c'est un bon moment de passé avec eux", explique Eleonor Brucker, médiatrice à l'association de zoothérapie de l'Est. Des séances de câlins appréciées par les résidents. "L'animal ne parle pas, on est tous sur pied d'égalité avec eux, ajoute Michèle Panisset, ajdointe au maire chargé des affaires sociales à Montbéliard. Cela peut leur rappeler l'animal qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes."

Quand a avoir un animal en permanence proche des résidents : "La présence permanente, on n'a pas passé le cap, pourquoi pas un jour." explique Michèle Panisset.

Le contact avec l'animal peut provoquer des émotions positives. © Radio France - Christophe Beck