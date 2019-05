PHOTOS | Quand France 2 installe ses caméras au Prieuré de la Cotellerie à Bazougers

Bazougers, France

Le Prieuré de la Cotellerie à Bazougers a eu les honneurs de la chaîne télévisée France 2 ce dimanche. La messe de 50 minutes a été retransmise en direct à 11h, dans le cadre de l'émission Le Jour du Seigneur. Les caméras et une équipe de tournage de 30 personnes ont donc investi les lieux.

Cette messe (un peu) particulière a nécessité une préparation de trois mois pour la communauté du Prieuré. Quelques répétitions ont eu lieu juste avant le début de l'émission avec les fidèles, curieux et un peu amusés par la présence des caméras. L'enjeu pour eux était d'y faire abstraction. Guillaume par exemple, en faisant la quête, a dû slalomer entre les pieds des caméras et les nombreux câbles. "On a répété trois fois le début de l'Évangile" explique le garçon.

500.000 téléspectateurs en moyenne

Pendant les chants, des caméramans et des techniciens se faufilent entre les bancs en bois où sont assis les gens. Une ambiance différente pour Liliane et Aude. "La messe reste la messe, mais aujourd'hui il y avait plus de monde c'est vrai" avance la première. "C'est très stressant parce que nous sommes habitués à être en petit comité, seulement avec la présence de Dieu" ajoute la seconde. Et s'il n'a rien changé au programme de la cérémonie, Frère Jean-Marie est lui ravi de constater la mise en valeur du prieuré de la Cotellerie à la télévision. "Nous avons une église très belle avec son architecture. Nous les Frères vivons en communauté et pas de façon isolée dans les paroisses" explique-t-il.

Chaque dimanche, l'émission Le Jour du Seigneur attire près de 500.000 téléspectateurs d'après France 2. La retransmission de cette émission en Mayenne s'est parfaitement déroulée. "Ici c'est une église où il y a de l'espace, par contre le fait d'avoir des stalles compliquent un peu les choses pour les éclairer" analyse Arnaud Doublet, directeur de la photographie pour l'émission. "On a géré aussi la lumière qui arrivait des vitraux pour ne pas que ce soit trop fort à l'image" termine le professionnel.

Le Jour du Seigneur a déjà posé ses valises dans des églises de la Mayenne : l'année dernière, le 15 juillet, la messe de l'église Saint-Martin de Montsûrs avait été choisie. En 2015, c'était au tour de l'Abbaye de la Coudre à Laval.