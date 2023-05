PHOTOS - Quand la ville de Mourenx sortait de terre dans la campagne béarnaise

Cette année 2023 verra disparaître l'un des symboles de Mourenx. La Tour des célibataires, 17 étages, doit être foudroyée en novembre et laisser le champ libre à la construction d'un immeuble plus moderne de 6 étages. D'ici-là, les personnes habitants dans les 200 mètres à la ronde seront recensées, afin d'être évacuées le jour fatidique. France Bleu vous propose de vous replonger dans les images d'archives de la période à laquelle Mourenx a été créée.

La TC2, achevée en 1961, a rempli son office durant des décennies : accueillir sur 17 étages dans des petits studios les ouvriers des usines du bassin de Lacq. Depuis quelques années - et malgré des travaux de réaménagements pour offrir des logements plus grands dans les années 1990 - elle était désertée. En 2021, elle ne comptait plus que 29 locataires.

1958 : la ville de Mourenx apparaît

Les premiers bâtiments sortent de terre en 1958, après la découverte du gisement de gaz dans le bassin de Lacq. © AFP - Intercontinentale

1960 : les habitudes s'installent

Scène de la vie quotidienne, des enfants jouent au pied des immeubles. © Getty - Keystone France - Gamma

De nombreuses familles se sont installées. © Getty - Keystone France - Gamma

1961 : la Tour des célibataires est construite à l'entrée de la ville

Début 1961, la ville sans la fameuse Tour des célibataires © Getty - Keystone France - Gamma

Les travaux continuent. © Getty - Keystone France - Gamma

La Tour des célibataires sort de terre (à gauche de l'image). © Getty - Keystone France - Gamma

Des services de proximité sont installés pour la population. © Getty - Keystone France - Gamma

En 1961, les immeubles sont flambant neufs. © Getty - Keystone France - Gamma