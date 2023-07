PHOTOS - Quand Yann Arthus-Bertrand tire le portrait des habitants de Céret !

600 habitants de Céret et des alentours ont été photographiés dont ce couple, composé d'un sauveteur et d'une infirmière

"Quand on y pense, 600 personnes photographiées, c'est presque 10% de la population de la ville !", sourit Claude Bélime, le directeur du centre d'art Lumière d'Encre à Céret. C'est lui qui a invité Yann Arthus-Bertrand dans les Pyrénées-Orientales pour un vernissage et, pendant trois jours, le célèbre photographe en a profité pour mitrailler du matin au soir. La preuve, quand on arrive pour le rencontrer, "Yann dort, il fait une petite sieste..."

Effectivement, à 77 ans, le photographe n'a pas chômé. Entre jeudi et samedi, la salle de l'Union s'est transformée en immense studio photo et 600 habitants du secteur y ont donc été gratuitement pris en photo par Yann Arthus-Bertrand. Tous recevront bientôt leur photo par mail.

Karaté, cordiste, comptables... Le Vallespir défile !

Une seule consigne explique d'une voix très douce l'auteur de La Terre vue du Ciel : "Venir si possible avec des gens qu'on aime : sa famille, ses amis ou bien son chien, son chat ou même son cheval... Et puis venir aussi si possible en tenue de travail". Message bien reçu par de nombreux habitants du Vallespir : le club de karaté est venu en kimono, un cordier de Céret a posé avec tout son matériel, un parapentiste avec sa toile, les comptables de l'entreprise Stérimed avec leurs ordinateurs portables, l'équipe de rugby de Céret en tenue de match...

La patronne de la maison de la presse de Céret Emilie Papu raconte "Nous, on est venu avec un portant de cartes postales et un portant de confiseries. C'est une façon de souder l'équipe. Le résultat est vraiment à la hauteur. On mettra la photo en bonne place dans le magasin. Yann Arthus-Bertrand ? Honnêtement, il est très simple. Il ne prend pas du tout les gens de haut donc on était pas stressé".

"Et là, Yann Arthus-Bertrand a eu un flash !"

Pierre-Emmanuel Dumas a lui posé seul. Cet opticien-lunetier du centre-ville de Céret était venu avec 12 faces de lunettes de toutes les couleurs. "Et là, Yann Arthus-Bertrand a eu un flash : comme j'était venu aussi avec ma blouse blanche, il a voulu qu'on couse les faces sur la blouse...C'était son délire mais délire réussi. C'était sympa, pas trop clownesque, et justement, j'avais peur de ça". Les photos sont en couleur. Tout le monde sourit.

"Comme les gens viennent d'eux-mêmes, ils sont heureux d'être là", explique Yann Arthus-Bertrand. "C'est important parce que j'ai envie de montrer une France heureuse. En ce moment, on est dans un monde un petit peu tendu et c'est dommage car on est un pays avec des gens formidables et on a tendance à l'oublier."

"Montrer les gens formidables et une France heureuse"

Dans les Pyrénées-Orientales, Arthus-Bertrand est assisté d'une équipe de sept personnes pour guider les habitants face à l'objectif. Tous les mois, cette équipe quitte le studio parisien pour s'installer quelque part en France, une sorte de tour de France de la photo et des Français. "Ce projet d'encyclopédie des Français, je l'ai démarré dans les années 90 et je le reprends maintenant. J'ai envie de montrer la France d'aujourd'hui avec ses fractures, ses injustices et aussi ce qui est bien".

Pour y parvenir, le photographe s'appuie aussi sur les travaux de démographes comme Hervé Le Bras.

Et déjà, après quelques étapes, un constat s'impose aux yeux de Yann Arthus-Bertrand : notre pays lui apparait de plus en plus standardisé. "C'est la France d'Amazon et des réseaux sociaux. Regardez comment on s'habille... On est tous pareils ! Le paysan breton s'habille comme le paysan du sud de la France !" Mais la région de Céret semble quand même résister: "Ici, je dirai quand même qu'on a rencontré beaucoup de gens disons alternatifs, des artistes, des gens un peu en marge. On sent qu'ici on n'est pas dans l'agriculture intensive et industrielle comme dans certains endroits de Bretagne." De nombreux petits agriculteurs locaux et l'association écologiste Bien Vivre en Vallespir ont été photographiés ces derniers jours.

Yann-Arthus Bertrand va poursuivre son tour de France ces prochains mois mais il compte revenir dans les Pyrénées-Orientales l'an prochain. "On terminera les photos à Perpignan en septembre 2024, pendant le festival Visa pour l'Image. Je suis très curieux de rencontrer la communauté gitane de Perpignan." L'Encyclopédie des Français ne devrait pas sortir avant 2025.

