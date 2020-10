PHOTOS - Reconfinement : dernières heures de liberté sur les plages des Landes

La France reconfinée pour faire face à la pandémie de Covid-19. A compter de ce vendredi, les déplacements seront limités, et au moins jusqu'au 1er décembre. "Les écoles resteront ouvertes, le le travail pourra continuer et les Ehpads et les maisons de retraite pourront être visités", a dit mercredi soir le président de la République, Emmanuel Macron.

Il faudra de nouveau se munir d'une attestation pour faire ses courses, travailler mais aussi pour emmener les enfants à l'école. C'est aussi le retour de la limitation des déplacements autour de chez soi. Sans motif impérieux, ils seront limités à une heure maximum dans un rayon d'un kilomètre. Alors, sur les plages des Landes, ce jeudi, il y du monde venu profiter une dernière fois de l'océan, sous le soleil. Des touristes, et des Landais qui n'habitent pas à un kilomètre.

Plage nord à Soorts-Hossegor à quelques heures du reconfinement © Radio France - Paul Ferrier

Plage nord à Soorts-Hossegor à quelques heures du reconfinement © Radio France - Paul Ferrier

Plage nord à Soorts-Hossegor à quelques heures du reconfinement © Radio France - Paul Ferrier

Les dernières heures avant le reconfinement à Capbreton © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon