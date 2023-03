PHOTOS. Réforme des retraites : les meilleures pancartes dans le cortège du Mans

Que serait une manifestation sans ses pancartes et slogans ? Jeux de mots, caricatures, dessins, France Bleu Maine les met à l'honneur à l'occasion de la 9eme journée de mobilisation ce jeudi 23 mars , qui a réuni 18.000 manifestants selon l'intersyndicale, contre 8.800 indique la préfecture.

Emmanuel Macron, le plus ciblé

C'est surement le Président de la République qui en prend le plus dans pour son grade, surtout au lendemain de son interview télévisée dans les journaux de France 2 et TF1. Le chef d'Etat est sur les pancartes, caricaturé ou grimé, et son nom revient dans de nombreux slogans, notamment pour réclamer sa démission.

Emmanuel Macron cerné par des poubelles qui brulent, en clin d'œil à la grève des éboueurs à Paris. © Radio France - Julien Penot

"Macron, explosion", en référence à une invective lancée par une manifestante lors du mouvement des gilets jaunes. © Radio France - Julien Penot

Plus qu'un slogan, Luc a écrit toute une lettre au Président de la République. © Radio France - Julien Penot

Le 49.3 dans tous ses états

"Le passage en force", comme le dénonce les opposants à la réforme des retraites, reste en-travers de la gorge des manifestants. L'article 49.3 de la Constitution, utilisé par le gouvernement pour enjamber le vote des députés à l'Assemblée nationale, est très mal perçu, et revient souvent sur les pancartes.

Emmanuel Macron caricaturé avec le "49.3" autour du cou. © Radio France - Lucie Amadieu

"Erreur 49.3, démocratie not found", l'article de la Constitution dénoncé comme un bug informatique pour la démocratie. © Radio France - Julien Penot