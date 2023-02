PHOTOS - Réforme des retraites : troisième journée de mobilisation en Franche-Comté

Après deux journées de mobilisation t rès suivies en Franche-Comté , l'intersyndicale appelle poursuivre la contestation ce mardi 7 février contre la réforme des retraites . Une journée de grève et de manifestation au lendemain du début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

Des cortèges sont prévus à Vesoul, ce mardi matin à 10h, à Pontarlier à midi et à Besançon dès 14h, alors que commencent dans la région les vacances d'hiver.

Premier cortège à Vesoul

Le premier cortège franc-comtois est parti à 10h de la gare de Vesoul avec plusieurs milliers de personnes. Lors de la manifestation du 31 janvier dernier, la police avait recensé plus de 4.250 manifestants, contre 3.400 pour la première mobilisation.

C'est la troisième journée de mobilisation dans les rues de Vesoul © Radio France - Clémentine Sabrié

La faculté de lettres de Besançon bloquée

En amont de la manifestation de Besançon, des étudiants et syndicalistes ont bloqué durant toute la matinée les sites Canot et de la rue Megevand du campus lettres et sciences humaines de l'université de Besançon. Une décision prise la semaine dernière lors d'une assemblée générale rassemblant une soixantaine de personnes. Plusieurs dizaines d'étudiants ont disposé palettes en bois et poubelles afin de bloquer tous les accès des deux sites.