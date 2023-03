PHOTOS - Regain de la détermination contre la réforme des retraites à Marseille

C'est le retour des fortes mobilisations dans la cité phocéenne pour la neuvième journée d'action nationale. Avec 280.000 manifestants selon les syndicats, c'est deux fois plus qu'à la mi-mars et même plus que la journée record du 7 mars. La préfecture de police des Bouches du Rhône n'en compte que 16.000. Le rassemblement marseillais a pris corps vers 10h30 au Vieux-Port avant de s'élancer vers la porte d'Aix. Dans la Ville, des banderoles géantes ont saisi le regard, que ce soit sur la passerelle de 70 m de long du Fort Saint-Jean près du MUCEM - installée par les enseignants - et encore au sommet du clocher de la cathédrale de la Major.

Passerelle du Fort Saint -ean - DR

Le cortège a mis du temps à s'élancer, emmené par des camions Enedis. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise, a pris une nouvelle fois la parole dans ce rassemblement à Marseille dont il n'est plus député. Il a fustigé le chef de l'Etat qui "arrose tout le monde de son mépris" et a appelé à un regain de manifestation : "Il faut jeter toutes les forces dans la bataille" et "ne se laisser intimider en aucune façon". Parmi les slogans "Macron, on va te mettre Fanny" ou encore Macron, le roi s'entête".

La France s'embrase © Radio France - Laurent Grolée

Les lycéens très mobilisés sur le Vieux-Port © Radio France - Laurent Grolée

Présent dans le cortège, Benoit Payan le maire de Marseille appelle le président de la République à ne pas promulguer la loi.

A noter qu'à Arles, on est aussi sur le retour des plus fortes mobilisations avec un record : 6.000 manifestants, selon la CGT.