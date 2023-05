PHOTOS - réhabilitation du pont de Bonneuil-Matours : réouverture prévue fin 2023

On voit enfin le bout du tunnel au sujet des travaux sur le pont de Bonneuil-Matours. Sauf mauvaise surprise, l'ouvrage devrait rouvrir à la circulation fin novembre ou tout début décembre. C'est ce qu'ont confirmé ce mardi le département de la Vienne et le maitre d'œuvre lors d'un point sur le chantier.

ⓘ Publicité

"Les travaux les plus sensibles sont passés"

Actuellement, les travaux se concentrent autour de la création de deux pieux. Situés de chaque côté de la pile droite (celle qui avait bougé au début du chantier), ils auront pour but de la stabiliser et de lui apporter des fondations solides. Pour relier ces deux gros tubes avec la structure, un coffrage en béton va être créé. Les premiers soixante-dix mètres cube doivent être coulés ce mercredi.

Pour soutenir la pile droite, deux énormes pieux sont en construction. Il s'agit de tubes de 2,30 mètres de diamètre, enfoncé à 10 mètres de profondeur dans le sol © Radio France - Théo Caubel

"Pour assurer une bonne stabilité, on a enfoncé les pieux à 10 mètres de profondeur, explique François Rigaldie, responsable d'exploitation chez Baudin Chateauneuf. Les marteaux qui ont servi à battre ces pieux viennent de Hollande. Il y en a seulement trois de ce type dans le monde. Ils font partie des plus puissants. Désormais, les travaux les plus sensibles sont passés. Il n'y a plus de travail lourd à proximité de cette pile."

Face à la faiblesse de le la pile droite, le budget du chantier a explosé. Il est passé de 6 à 12 millions d'euros. Financé en grande partie par le département © Radio France - Théo Caubel

Une circulation alternée pour débuter

Ces avancées permettent aujourd'hui d'espérer une ouverture d'ici à la fin de l'année. "On va pouvoir rassurer la population, se félicite Gilbert Beaujaneau, vice-président du département en charge des routes. Cela sera d'abord via une circulation alternée. Mais ça y est. On va y arriver." Il faut dire que ce pont suspendu est fermé depuis janvier 2021 et le coût des travaux de réhabilitation a doublé. "Avec la pile qui a bougé, il a fallu revoir le budget. On avait prévu 6 millions d'euros. On est désormais à plus de 12. Mais ce sont les aléas d'un chantier de cette importance et pour un pont de cette envergure" ajoute Gilbert Beaujaneau.

Ce mercredi 17 mai, environ 70 mètres cube de béton vont être coulés autour de la pile droite pour la relier à terme aux deux pieux en construction © Radio France - Théo Caubel

Une fois le chantier autour de la pile droite terminé, il faudra remettre en place de tablier de la travée, le bétonner, et installer les suspensions neuves. Le pont reste toutefois extrêmement surveillé. Des détecteurs sont présents sur la pile droite. Au moindre mouvement, une alerte est envoyée aux responsables du chantier.