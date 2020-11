PHOTOS - Reims se met dans l'ambiance de Noël

Plus qu'un mois tout pile avant Noël ! La ville de Reims (Marne) se pare de nouvelles décorations sur le thème de la gourmandise, elles sont exposées depuis cette semaine sur les hautes promenades.

Le Noël rémois sera gourmand ! Depuis cette semaine, la ville de Reims (Marne) propose un village de Noël adapté à la crise sanitaire. Les traditionnels chalets du marché étant restés confinés, ce sont des décorations sur le thème de la gourmandise qui prendront le relais jusqu'à la fin décembre.

Le village a pris ses quartiers sur les hautes promenades : on y retrouve un bonhomme de pain d'épices géant, aux bras ballants, des sapins multicolores, des guirlandes et même des défis pour petits et grands.

La gourmandise s'affiche sur toutes les hautes promenades © Radio France - Stéphane Maggiolini

Il est gros le muffin rémois n'est-ce pas ? © Radio France - Stéphane Maggiolini

Le père Noël se protège du froid avec une grosse bulle © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les sapins prennent des couleurs © Radio France - Stéphane Maggiolini