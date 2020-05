PHOTOS : Réouverture des commerces à Dijon, pas de ruée et de la prudence

C'était une journée très attendue, ce lundi 11 mai marquait le début du déconfinement progressif en France avec la réouverture des commerces sauf les restaurants, les bars et cafés. Mais à Dijon, la pluie a quelque peu douché les envies.

Rue du Bourg, à Dijon, sous la pluie pour ce premier jour de déconfinement. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une reprise en douceur, avec une impression de grande prudence côté commerçants comme clients. Et ce qui renforce cette impression, c'est aussi une nouvelle habitude, notre Françoise venue faire quelques courses avec sa fille et "rassurée de voir qu'une majorité de personnes est masquée."

Chez Rinascimento rue Bossuet à Dijon, Farida la responsable (à droite), sa salariée Sofia (au centre) accueillent leur première cliente. © Radio France - Stéphanie Perenon

Gel hydroalcoolique, distanciation et nouveau sens de circulation

Dans les magasins, les gels hydroalcooliques attendent les clients dès l'entrée, de nouveaux sens de circulation ont été organisés chez cet opticien, situé rue de la Liberté, "on entre de ce côté mais on sort du côté de la Poste, et à l’extérieur du magasin, des stickers indiquent la file des clients avec ou sans rendez-vous", précise Sébastien Payn, son directeur.

Stickers ici au sol devant un commerce rue de la Liberté à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

A l'entrée d'une boutique du centre-ville ce lundi 11 mai à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

"On se sent rassuré"- Vincent un dijonnais

Des clients qui saluent toutes les mesures prises par leurs commerçants, comme Vincent, venu changer ses lunettes, "c'est impressionnant, chaque siège est désinfecté après chaque passage".

Côté commerçants aussi, on salue le comportement des clients, "les gens sont compréhensifs et c'est une bonne chose", conclut cette gérante d'un grand magasin dijonnais.

De nouveaux sens de circulation attendent les clients, ici dans ce grand magasin dijonnais. © Radio France - Stéphanie Perenon

Car malgré les difficultés financières qui ne vont pas s'effacer si vite, les commerçants étaient aussi impatients de rouvrir, "pour retrouver une vie sociale", sourit cette salariée. "De toute façon, on n'a pas le choix avec ce qui nous tombe dessus, et je pense que les gens préfèrent qu'on prenne plus de précautions que pas assez. Seul le temps nous dira si on avait raison."

Une salariée équipée d'une visière de protection et de gants pour recevoir les clients. © Radio France - Stéphanie Perenon

Plusieurs enseignes sont restées fermées pour continuer à préparer leur réouverture dans les meilleures conditions. © Radio France - Stéphanie Perenon