PHOTOS : retour à Bompas pour Fanny Horta, vice-championne olympique de rugby à 7

C'est avec sa médaille d'argent que Fanny Horta a fait son apparition devant la Mairie de Bompas ce dimanche dans les Pyrénées-Orientales. La vice-championne olympique de rugby à 7 était très attendue chez elle par sa famille, ses amis, ses anciens entraineurs et les habitants de la commune.

De l'émotion et de la fierté

Sous le regard de ses parents, Fanny Horta reçoit, après plusieurs compliments sur son parcours, la médaille de la ville Mais elle ne prendra pas la place de la médaille olympique autour du cou de la sportive. "C'est du travail pendant des années, c'est donc une très grande fierté", raconte son papa François avant d'ajouter, "Evidemment, il y a eu une petite larme. Arriver en finale des Jeux Olympiques c'est énorme. Juste un regret, celui de ne pas avoir fait le déplacement (à cause de la crise sanitaire NDLR). C'était prévu. Le budget était prêt".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'était impossible de lui faire faire autre chose que du rugby - Sylvie Horta, la maman de Fanny

Une famille réveillée au petit matin pour suivre tous les matchs de Fanny. "C'était très particulier. Debout à deux heures du matin pour regarder le match, mais après comment voulez-vous vous endormir ?", raconte Sylvie la mère de la vice-championne olympique.

Une maman très nostalgique des premières années de sa fille, qui termine sa carrière en beauté. "Pendant la finale, je savais que c'était sa dernière rencontre. Après la défaite, et la médaille d'agent, pendant quelques heures j'avais en tête ses débuts, ses premiers matchs, ses premiers crampons. C'était impossible de lui faire faire autre chose que du rugby. Combien de fois elle s'est changé derrière des arbres ?! C'est de très bons souvenirs. J'ai toujours été très fière d'elle", raconte Sylvie.

La famille Horta très fière autour de Fanny et de sa médaille © Radio France - Nina Valette

Dans la foule deux hommes sont très heureux de voir une médaille autour du cou de Fanny Horta. Alain et Christian, étaient les éducateurs de la joueuse à Bompas : "Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu des frissons comme ça. Elle marque l'histoire. C'est une grosse fierté", racontent les deux hommes.

Ça fait très plaisir d'être ici et de voir autant de sourire - Fanny Horta, vice-championne olympique

Difficile de faire disparaitre le sourire sur le visage de la capitaine de l'équipe de France de Rugby à 7 © Radio France - Nina Valette

Prête pour une carrière de Miss France, elle enchaine, avec plaisir, les photos de groupe. "Ça fait super plaisir et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. De voir tous les proches, les amis, tous ceux qui me connaissent depuis toute petite…. On leur a fait plaisir et ils me le rendent super bien. Je suis trop fier", lance Fanny sur la petite estrade installée devant la mairie. Depuis le titre, la jeune femme reconnaît qu'elle est parfois dépassée par la situation. "J'ai laissé le téléphone de côté, donc il y a pas mal de personnes auxquelles il va falloir que je réponde. J'ai plein de messages d'encouragement et de félicitations."

Et quand la jeune femme parle de la médaille autour de son cou, ses yeux brillent encore. "Elle est trop belle. Elle est lourde. Pour l'instant, elle reste autour du cou. Elle est bien là. Après, il y a toujours une petite déception parce que ça reste une finale de perdue. Mais il y a quand même ce podium et cette entrée dans la famille olympique."