L'édition 2018 du Rallycross de Lohéac a une nouvelle fois attiré des milliers de personnes ce week-end. Tous les champions de la discipline étaient là et ont pu signer de nombreux autographes ces samedi et dimanche. Retour en images sur cet événement.

Lohéac, France

Si vous n'êtes pas habitué à fréquenter le circuit de Lohéac, en Ille-et-Vilaine, lors du Rallycross, vous pourriez vous demander pourquoi tout le monde se balade avec sa chaise sur l'épaule ou à la main. William, père de famille venu de l'Orne avec sa fils Ewan a la réponse : "c'est pour éviter d'avoir mal aux pattes toute la journée!" Voilà l'explication.

William et son fils Ewan, 5 ans, ravis de voir de très près les bolides des pilotes. Notez que lui aussi à sa chaise à la main © Radio France - Alexandre Frémont

Parmi les autres pilotes que l'on peut approcher de près, le morbihannais Maximilien Eveno © Radio France - Alexandre Frémont

Une chaise, un carnet d'autographe et un smartphone pour les selfies

Mais avant de se poser autour du circuit, il fallait "trouver la bonne place, la place idéale pour voir la course", analyse Chloé, venue avec sa cousine Emma. On les croise dans le paddock, devant le stand de Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde WRC. Elles avouent être un peu déçues de ne pas avoir pu récolter un autographe de la part de l'Alsacien mais elles nous donnent deux autres objets essentiels qu'il fallait avoir autour du circuit : un carnet d'autographe et un smartphone bien chargé pour les selfies.

Emma à gauche et Chloé à droite attendront la prochaine occasion pour avoir un autographe de Sébastien Loeb © Radio France - Alexandre Frémont

Le stand de Sébastien Loeb était évidemment très fréquenté ce week-end © Radio France - Alexandre Frémont

Par contre, il y a moins de monde devant le stand du champion du monde de Rallycross en 2017, le Suédois Kristoffersson © Radio France - Alexandre Frémont

Johan Kristoffersson en attente de départ dans les paddocks de Lohéac © Radio France - Alexandre Frémont

"Sans bruit, on risque de s'emmerder!"

Eux avaient bien chargés leur téléphone pour profiter un maximum de l'ambiance du circuit. Sébastien et sa copine Audrey viennent de Rennes et ont tourné une vidéo en direct du paddock. "Elle sera disponible sur la page YouTube de RidderSeb d'ici la semaine prochaine", promet Sébastien. Donc, le portable, c'est fait.

Un ami du couple ajoute un autre point indispensable : du spectacle ! Et bien ils ont été servis vu le plateau présent sur le circuit ce week-end. Avec notamment Johan Kristoffersson, champion du monde des Rallycross en 2017, Petter Solberg, le norvégien, champion du monde WRC en 2003 et double champion du monde de Rallycross en 2014 et 2015 ou encore Sébastien Loeb, que l'on ne présente plus (neuf fois champion du monde WRC), le spectacle était forcément au rendez-vous.

Olivier, Alex, Sébastien et Audrey (de la gauche vers la droite), ravis d'être là ce dimanche à Lohéac © Radio France - Alexandre Frémont

Après la chaise, le carnet d'autographe, le téléphone et le spectacle, il a bien autre chose que ce groupe d'amis rennais trouve indispensable, c'est le bruit du moteur sous le capot des voitures. _"Nous on veut le moteur qui rugit, commente Olivier. Si c'est de l'électrique, on ne viendra plus !_" Alex, lui, est plus direct : "Si on entend rien, on va s'emmerder ! Comme tout sport mécanique, on veut sentir et entendre les moteurs ronfler". Vous l'aurez compris, l'électrique, au circuit du Rallycross de Lohéac, ce n'est pas indispensable.

Manche 4 ici au @FIAWorldRX de #LoheacRX sous un beau soleil. Les supporters sont là et les pilotes sont à fond !! 🏎🚗 #Bretagne#voiture#coursepic.twitter.com/gzHyu1JzAA — FB Armorique (@bleuarmorique) September 2, 2018

Les paddocks s'étirent le long de la piste du circuit de Lohéac © Radio France - Alexandre Frémont

Une fois que vous avez trouvé votre place, que vous êtes assis sur votre chaise, que votre téléphone est chargé et que votre carnet d'autographe est prêt, vous pouvez profiter du Rallycross de Lohéac, et voir notamment les manches de qualification de Sébastien Loeb.

Sébastien Loeb en tête dans sa dernière séance de qualification © Radio France - Alexandre Frémont

Alors forcément, quand Loeb est en tête, les supporteurs sont tous contre les grillages © Radio France - Alexandre Frémont

Résultats de ce week-end comptant pour le championnat du monde de Rallycross :