Fougères, France

Maëva Coucke, Miss France 2018, était donc de retour ce vendredi après midi sur ses terres natales pour une séance de dédicaces dans une grande surface de Fougères en Ille-et-Vilaine.

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes ce vendredi après-midi © Radio France - Alexandre Frémont

La foule s'est petit-à-petit amassée autour des cordons de sécurité © Radio France - Alexandre Frémont

Pendant près de 3 heures, la miss Nord Pas de Calais, d'origine bretonne, a signé de nombreuses cartes à ses fans venus en nombre. Elle est né à Fougères il y a plus de 20 ans et à vécu pendant 6 ans à Louvigné-du-Désert, près de Fougères.

Il y a eu des retrouvailles avec des amis d'enfance par exemple. Audrey et sa mère Patricia sont de Louvigné-du-Désert et connaissent bien Maëva. "C'est vrai que ça fait bizarre de l'avoir côtoyé toute petite et de la voir Miss France maintenant, confie Audrey. On allait traire les vaches ensemble à l'époque".

Tout le monde attendait derrière un cordon de sécurité pour venir approcher la Miss France © Radio France - Alexandre Frémont

Chacun a pu échanger un petit mot avec Maëva Coucke © Radio France - Alexandre Frémont

Une photo de classe de l'école primaire

Et puis il y a eu des retrouvailles avec une ancienne maitresse d'école. Annie, qui vient lui montrer une ancienne photo de classe de la moyenne section dans une école primaire de Louvigné-du-Désert. C'était il y a 20 ans, en 1998. "Je lui ai demandé mais elle ne s'en souvient pas, c'est normal elle était petite encore, sourit Annie, qui était ATSEM a l'époque, une assistante de classe. Elle était vraiment comme toutes les autres filles de son âge, elle ne se détachait pas du lot non plus", finit-elle.

C'est une fierté pour Annie de la voir Miss France aujourd'hui. "C'est aussi une bonne chose pour la classe et pour l'école".

Une fierté pour Annie, l'ATSEM qui a eu Maëva en classe en école primaire de Louvigné-du-Désert © Radio France - Alexandre Frémont

Maëva avait 4 ans au moment de la photo. Elle ne se souvient pas forcément de tout mais ça lui fait quelque chose de revenir ici, ressasser tous ces souvenirs.

Alors après seulement 6 ans en Bretagne, bretonne ou pas bretonne Miss France 2018? "Je me sens entièrement ch'ti mais après c'est vrai que je ne renie pas mes origines Bretonnes. Je suis née à Fougères et j'ai grandit à Louvigné, mais c'est dans le Nord-Pas-De-Calais que j'ai essentiellement grandit", détaille Maëva. Bon, elle pas vraiment Bretonne pour elle finalement...

Les selfies se sont enchaînés pendant ces 3 heures de dédicaces © Radio France - Alexandre Frémont

Ils attendent 4 heures pour une dédicace

Pour avoir une dédicace, certains sont venu largement en avance pour être les premiers. Comme David qui vient de Dinan et qui a attendu 4 heures devant la grande surface. Mais il le dit, il fallait bien ça pour ce chasseur de selfie. Maëva Coucke sera sa 3ème Miss à son tableau de chasse.

Prochaine étape chez nous en Bretagne, ce sera à Saint Grégoire, toujours en Ille-et-Vilaine, en avril prochain.