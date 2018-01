Ces 13 et 14 janvier avaient lieu les championnats de France de cyclo-cross à Quelneuc. Ils ont réunis quelques dizaines de milliers de personnes. Une affluence record, plus importante qu'en 2012 quand la ville les avaient accueillis la première fois. Retour en images sur ces 2 jours de compétitions

Quelneuc, France

"C'est une réussite totale pour nous, alors pourquoi ne pas organiser les championnats d'Europe la prochaine fois à Quelneuc?" Les mots viennent de Christian Melaye, co-organisateur de ces championnats de France à Quelneuc, visiblement ravis de l'affluence record enregistrée ces 13 et 14 janvier 2018.

Ces championnats de France ont commencé ce samedi avec les Cadets, Cadettes et les Espoirs garçons. Et puis, les compétitions que tout le monde attendait, c'était bien-sûr les courses élites hommes et femmes, qui avaient lieu ce dimanche. Elles ont réservées toutes leurs promesses.

Près de 20 000 personnes ont encouragé les coureurs même avec beaucoup de boue tout autour du parcours © Radio France - Alexandre Frémont

Pauline Ferrand-Prévot championne de France Elite femmes

Dans une course folle, Pauline Ferrand-Prévot, du Canyon Factory Racing a dominé Caroline Mani, la franc-comtoise et tenante du titre de championne de France. Marlène Petit, d'Auvergne-Rhône-Alpes complète le podium. Ce ne sera malheureusement pas une Bretonne avec le maillot tricolore cette année puisque Anaïs Grimault termine 5ème.

Pauline Ferrand-Prévot au centre avec Caroline Mani à gauche et Marlène Petit à droite © Radio France - Alexandre Frémont

Au bord de la piste, de nombreux passionnés encouragent leurs cyclistes préférés. C'est la cas de Bruno et des sa petite bande de potes. Il a la soixantaine, bonnet noir et jaune visé sur la tête, les bottes aux pieds et il baigne dans le cyclo-cross depuis qu'il est tout petit. "Le cyclo-cross, c'est avant tout la convivialité, la bonne ambiance, la bonne humeur et personne ne se prend la tête, raconte-t-il. Pour moi, cette discipline rassemble beaucoup de gens". Originaire d'un petit village à côté de Carhaix en centre Bretagne, il a fait du chemin pour venir jusqu'à Quelneuc. Mais c'est avant tout "pour partager cette passion avec les copains", nous dit-il.

On reconnaît les passionnés de loin avec leurs bottes, les drapeaux bretons ou normands à la main et qui courent d'un lacet à l'autre de la piste.

Avec la boue, il faut faire attention à ne pas glisser; ce qui arrive très souvent au cyclo-cross © Radio France - Alexandre Frémont

Steve Chainel pour la première fois tricolore, Boulo 4ème

Après les filles, place à la course élite hommes. Autant pour celle des filles, Pauline Ferrand-Prévot avait dominé de bout en bout, autant là chez les garçons la bataille à été rude.

C'est Francis Mouray qui donne le tempo en tout début de course. Ce nom vous est forcément familier, le coureur de la formation Vélo club Valdahon Val de Vennes est multiple champion de France de cyclo-cross et ce depuis 2005. Mais il est finalement doublé par plusieurs coureurs, dont Steve Chainel, du team Chazal Canyon et Arnold Jeannesson du Vélo club Challandais.

La chute sans conséquence de Chainel

La course se corse un peu après le deuxième tour (sur 4 au total). Steve Chainel prend seul la tête de la course et ne la lâchera plus. Et même s'il chute en fin de parcours, il conservera sa place de numéro 1.

Tout le monde est attentif devant les grands écrans placés à proximité du podium © Radio France - Alexandre Frémont

Derrière, on se regarde, on se teste et c'est finalement Francis Mouray à l'expérience qui se place en deuxième position. On a cru à un moment donné que Matthieu Boulo du team Pays de Dinan, notre actuel champion de Bretagne de cyclo-cross, pouvait revenir dans le trio de tête. Mais il terminera au pied du podium, 4ème de cette course élite hommes, ce qui n'est finalement pas un mauvais résultat pour lui.

Grosse déception en revanche pour le tenant du titre, Clément Venturini, d'AG2R la Mondiale. Il termine à une triste 6ème place.

Steve Chainel, 34 ans, peut enfin savourer son premier titre de champion de France de cyclo-cross © Radio France - Alexandre Frémont

Près de 20 000 personnes accueillies

Un championnat de France de cyclo-cross qui a donc tenu toutes ses promesses. "Je le savais de toute façon qu'il y allait y avoir beaucoup de monde, sourit Christian Melaye. Les coureurs adorent ce parcours, les spectateurs aussi, donc il n'y avait pas de raisons pour que ça fasse un flop", conclue-t-il. Il n'y a pour l'heure aucun chiffre précis de l'affluence "mais on peut dire qu'on est pas loin des 20 000 personnes accueillies" se félicite les organisateurs.

Rendez-vous donc l'année prochaine pour savoir si Steve Chainel conservera ou non son maillot tricolore.