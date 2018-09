Franche-Comté, France

Plus de 216.000 élèves ont repris les cours ce lundi matin en Franche-Comté après deux mois de vacances. C'est la rituel du début du mois de septembre : la rentrée des classes et ça concerne les élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Pas le choix, il fallait y aller ce lundi matin, cartable rempli de nouveaux cahiers et stylos. Tous les enfants n'ont pas appréhendé pas la rentrée de la même manière : certains la redoutaient tandis que d'autres l'attendaient avec impatience. France Bleu Besançon vous fait donc revivre cette rentrée vue sur Internet. La rédaction a sélectionné les tweets franc-comtois pour vous donner un aperçu des temps forts de cette rentrée 2018.

Bonne rentrée aux élèves et aux professeurs des @acbesancon et @AcademieDijon ainsi qu’aux chefs d’établissement, à leurs équipes et à tous les membres des communautés éducatives dans notre @bfc_region — Chanet Jean-François (@ChanetJF) September 3, 2018

Grimaces, sourires et larmes ce lundi matin devant les centaines d'écoles franc-comtoises. Les enfants ont retrouvé leurs amis, leurs professeurs ou découvert le monde des grands ! Un grand moment d'émotions pour les petits, mais aussi pour les parents parfois bien tristes de voir leurs enfants quitter leur bras.

Les classes de #Besançon ont effectué leur rentrée ! Les élus étaient ce matin aux côtés de M. le Recteur à l’école Champagne. Bonne rentrée 2018/2019 à tous ! #RentreeDesClassespic.twitter.com/E5WOl0bi9Y — Besançon Presse (@BesanconPresse) September 3, 2018

"Mon doudou ! Ma maman !" Rentrée tout en pleurs pour les petits de la maternelle de Châtenois les Forges pic.twitter.com/7CX5rS7ozq — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) September 3, 2018

Allez en route pour la grande aventure du CP #rentreescolaire2018#magrandefillepic.twitter.com/SHRc8FY9SO — David Malle (@david_malle) September 3, 2018

Pour la seconde année, l'Education nationale a lancé son opération "rentrée en musique". Au Collège Victor Hugo de Besançon, c'est un pianiste qui a accueilli les élèves de 6e. Guillaume Bellom a repris sur son piano à queue des grands classiques de Franz Liszt et Robert Schumann dans la cour de récréation.

La #RentréeEnMusique 🎶 c'est aussi au collège Victor Hugo de #Besançon avec le grand pianiste Guillaume Bellom pour tous les 6e ! En direct de la cour St-François Xavier : œuvres musicales de Franz Liszt & ici Robert Schumann, en presence du recteur @ChanetJF 🎼Immense merci ! pic.twitter.com/msBtV5DPbe — Académie de Besançon (@acbesancon) September 3, 2018

Tous les établissements franc-comtois n'ont pas reçu de musiciens, alors parfois c'étaient les enfants qui ont poussé la chanson. Comme à l'école primaire Campagne de Besançon. Les élèves de CE1 et CE2 ont intéprété la célèbre chanson "à la claire fontaine" mais en créole.

#Rentree2018 en direct de l'école Campagne #Besançon : "À la claire fontaine" en #créole interprétée par les élèves de CE1-CE2 pour leurs jeunes camarades en présence des #parents et des #officiels : bonne rentrée et riche année scolaire à toutes et à tous ! pic.twitter.com/iU0QAQwrCT — Académie de Besançon (@acbesancon) September 3, 2018

La rentrée 2018 s'est faite avec quelques nouveautés : l'interdiction du téléphone portable en primaire et au collège, la mise en place de nouveaux tests d'évaluation et le maintien des classes dédoublées. Une mesure qui a été mise en place l'an dernier dans les classes de de CP et CE1 dans les secteurs d'éducation prioritaire.

C’est aussi la rentrée pour les CP dédoublés de Saint Loup et d’ailleurs ! @DSDEN70@lejeune_chpic.twitter.com/EptMf4MR5H — IEN-Luxeuil (@IENLuxeuil) September 3, 2018

Il n'y a pas que les petits qui ont retrouvé le chemin de l'école. Les adolescents aussi. L'IUT de Besançon-Vesoul a donc accueilli ses élèves de la filière d'Info-Com. Les autres étudiants feront leur rentrée demain, pouvant profiter d'un jour de vacances supplémentaire.