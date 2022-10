PHOTOS - Entre 17.000 et 19.000 participants à la 41ème édition de Tout Rennes Court

Le record de 20.000 participants n'a pas été battu mais il y avait encore du monde, cette année, pour la 41e édition de Tout Rennes Court . Entre 17.000 et 19.000 personnes ont participé aux courses et aux marches, dans une ambiance festive. La marche pour Octobre Rose, organisée ce samedi 8 octobre, est l'événement qui a attiré le plus de monde : 6.000 personnes, selon les organisateurs.

Environ 6.000 participants à la marche pour Octobre Rose, selon les organisateurs © Maxppp - Philippe Cherel

Deux records ont été battus. Aucun participant n'avait couru aussi vite, dans le cadre de Tout Rennes Court, sur le 10 kilomètres amateur (29 minutes et 47 secondes) et sur le semi-marathon des femmes (1 heure et 14 minutes). 250 personnes ont participé à la course France Bleu Armorique, en partenariat avec la Sécurité Routière. Les animations ont également beaucoup séduit.

Sur le 10 kilomètres amateur © Radio France - Clara GUICHON

Au ravitaillement © Radio France - Clara GUICHON

Une petite fille habillée en Blanche-Neige pour la marche déguisée © Radio France - Clara GUICHON

