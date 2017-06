PHOTOS - Revivez le départ du bateau mayennais Actual engagé dans la course au large "The Brigde"

Départ grandiose hier de "The Bridge", la transat qui rend hommage aux soldats américains de la première Guerre Mondiale. Le "Queen Mary 2" s’est élancé aux côtés des 4 trimarans ultimes, dont Actual, qui vont rivaliser sur l'Atlantique jusqu’à New York sur plus de 5.000 kilomètres.

C'est parti pour plusieurs jours de mer. Le départ de cette course inédite a été donné hier dimanche 26 juin dans une folle ambiance.

Voici une sélection de vidéos et de photos publiées sur twitter et les réseaux sociaux.