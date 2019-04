VIDÉOS et PHOTOS - Revivez le grand concert de la chorale mayennaise Germaine And The Kids au Grand Rex à Paris

La chorale mayennaise "Germaine And The Kids" était en concert hier après-midi au Grand Rex à Paris, dans le cadre des Silvernight.

Les Germaine And The Kids ont mis le feu au Grand Rex à Paris.

Saint-Quentin-les-Anges, France

Après les Huguette The Power l'année dernière, les Germaine And The Kids ont enflammé à leur tour le Grand Rex à Paris ce mardi. C'est une chorale mayennaise composée de quarante personnes âgées de sept Ehpad du Sud Mayenne, et d'une vingtaine d'enfants de Saint-Quentin-les-Anges.

La troupe avait déjà donné des concerts au festival des Embuscades à Cossé-le-Vivien, ou au théâtre de Laval, mais cette fois c'était Paris ! Deux cars entiers de 120 supporters avaient été affrétés pour les encourager.

Les Germaine And The Kids au Grand Rex à Paris. © Radio France

Concert : Germaine and the kids se produit au Grand REX, un formidable moment de musique et de tendresse @lesembuscades@SilverEcoNight@lamayenne 🎵 pic.twitter.com/xbUOORR2Fy — Elisabeth Doineau (@E_Doineau) April 2, 2019

Germaine and the kids au Grand Rex ! Du chant inter générations venu de La Mayenne : superbe initiative ! pic.twitter.com/MVVgkWmNiW — Géraldine BANNIER (@Bannier_G) April 2, 2019