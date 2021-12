PHOTOS - Revivez les évènements marquants de l'année 2021 au Pays Basque

Inondations record en décembre, derby historique en rugby, manifestations massives pour la défense de la langue basque ou contre la spéculation immobilière... Avant le passage en 2022, coup d'œil en images sur l'actualité qui a marqué le Pays Basque cette année.

Le Pays Basque sous l'eau en décembre

Les bords de barthe en pays Charnégou sont restés inondés plusieurs jours. © Radio France - Mélanie Juvé

Le jeudi 9 décembre, de nombreux cours d'eau sont en crue au Pays Basque. Le lendemain, de nombreux habitants se réveillent les pieds dans l'eau. Le département des Pyrénées-Atlantiques bascule même un moment en vigilance rouge crues. Il n'y aura heureusement que des dégâts matériels recensés au Pays Basque nord, de nombreuses maisons inondées et de nombreuses routes coupées.Les inondations auront entraîné la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 62 communes du Pays Basque.

Le Covid et ses conséquences

Le Carre Coast à Biarritz rouvre ses portes après des mois de fermeture dus aux confinements © Radio France - Muriel Vitel

Parmi les conséquences du Covid-19, la fermeture des discothèques au niveau national. Seul moment de respiration pour ces professionnels : cet été, lorsque les boîtes de nuit ont été autorisées à rouvrir le vendredi 09 juillet, après 16 mois de portes closes. Sur la côte basque, seuls deux établissements de Biarritz ont rouvert avant de refermer en décembre.

L'alerte intrusion au collège Aturri de Saint-Pierre-d'Irube

Les parents retrouvent leurs enfants après une journée d'angoisse et la suspicion d'intrusion au collège Aturri à Saint-Pierre-d'Irube © Radio France - Anthony Michel

Le jeudi 21 octobre dans la matinée, plus de 600 élèves sont confinés au collège Aturri de Saint-Pierre-d'Irube, près de Bayonne. Une alerte intrusion est déclenchée, deux hommes sont soupçonnés d'être entrés illégalement. Finalement, aucune infraction pénale n'a été constatée, mais l'évènement a provoqué un gros déploiement des forces de l'ordre qui ont fouillé le collège de fond en comble, et de longues heures d'inquiétude pour les enseignants, parents, élèves et élus.

Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bayonne contre la spéculation immobilière

La manifestation contre la spéculation immobilière a été organisée par 32 associations. © Radio France - Simon Cardona

Le 20 novembre 2021, entre 6.500 et 8.000 personnes répondent à l'appel des associations pour manifester contre la spéculation immobilière à Bayonne. Un mobilisation importante qui dénonce notamment le rôle des plateformes de location saisonnières, et alors que 20% des logements sont des résidences secondaires au Pays Basque. Tout le long de l'année, l'association Alda a occupé plusieurs logements loués sur ces plateformes, pour exiger des mesures plus restrictives.

Les décès de Jean Grenet et Pampi Laduche

Parmi les figures du Pays Basque qui nous ont quitté en 2021, il y a l'ancien maire de Bayonne Jean Grenet, et l'ancien pilotari Pampi Laduche.

Les obsèques de Jean Grenet, l'ancien maire de Bayonne, ont été célébrées ce vendredi en la cathédrale Sainte-Marie © Radio France - Oihana Larzabal

Il avait été maire de Bayonne (1995-2014) et député des Pyrénées-Atlantiques (1993-97 et 2002-12). Jean Grenet est décédé le 23 février à l'âge de 81 ans. Quelque 600 anonymes et personnalités politiques, telles que François Bayrou ou la ministre Geneviève Darrieussecq ont assisté à ses obsèques le vendredi suivant en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.

Des pilotari ont porté le cercueil de Pampi Laduche à l'entrée de l'église. © Radio France - Paul Nicolaï

Champion le plus titré de l'histoire de la pelote basque, chanteur, très investi dans le monde associatif et élu au conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz, Pampi Laduche est décédé mardi 30 novembre à l'âge de 66 ans. Le 6 décembre, l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz a été choisie pour célébrer les obsèques, et des centaines de personnes se sont réunies, dont des pilotari qui ont porté son cercueil.

Le derby historique entre le Biarritz Olympique et l'Aviron Bayonnais

La pelouse du stade d'Aguiléra envahit par les supporteurs après la victoire du Biarritz Olympique contre Bayonne © Radio France - Manex Barace

La déception des supporters de l'Aviron © Radio France - Nina Valette

Le samedi 12 juin, le Pays Basque est coupé en deux : d'un côté les supporters de l'Aviron Bayonnais, de l'autre ceux du Biarritz Olympique. Le "derby du siècle" oppose les deux rivaux et offre une place en Top 14 au Biarritz Olympique après un match de rugby irrespirable et une séance de tirs au but (6-6) sur la pelouse d'Aguiléra. Si les klaxons retentissent et la joie explose du côté des Rouge et blanc, les fans des Ciel et blanc sont abattus et dépités.

Un match qui sera marqué par l'envahissement du terrain à la fin par les supporters biarrots, mais aussi la suspicion d'un dépassement de la jauge autorisée, ce qui entrainera l'ouverture d'une enquête.

Manifestation à Bayonne pour défendre la langue basque

Manifestation à Bayonne, pour protester contre la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Molac, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. 29 mai 2021. © Radio France - Bixente Vrignon

6 000 personnes selon la police, 10 000 selon les organisateurs. La mobilisation pour la défense des langues régionales a été massive le samedi 29 mai dans les rues de Bayonne, en faveur du basque et des langues régionales. Comme dans plusieurs régions de France, des milliers de personnes ont manifesté pour défendre l'enseignement immersif de ces langues. Un modèle que la décision du Conseil constitutionnel était venu remettre en question, avant qu'une circulaire de l'Education nationale ne vienne confirmer la légalité de cet enseignement le jeudi 16 décembre.

L'arrivée de l'Hermione dans le port de Bayonne

L'Hermione est en cale sèche à Bayonne depuis le 16 septembre © Radio France - Simon Cardona

Elle n'a cessé d'attirer les visiteurs : la frégate l'Hermione, réplique du navire de La Fayette, est arrivée le jeudi 16 septembre au port de Bayonne. Le vieux grément victime d'un champignon, est depuis immobilisé en cale sèche et devrait y rester au moins un an pour réparations. L'expertise était toujours en cours en cette fin d'année. En attendant, les visites en 2021 ont attiré petits et grands en masse, avec 12.000 visiteurs depuis le 30 octobre., date d'ouverture au public.

La grippe aviaire sévit au Pays Basque

1600 cannes Kriaxera et Landais-Rouen abattues au couvoir de la Bidouze © Radio France - Anthony Michel

Après des mois de bataille de la part des éleveurs de canards kriaxera, et malgré un protocole de préservation de la race, ce sont finalement 1.600 animaux qui seront abattus le mardi 3 août au couvoir de la Bidouze. L'épisode de grippe aviaire, particulièrement virulent en début d'année 2021, aura entraîné l'abattage, souvent préventif, d'environ 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards.

Les flammes détruisent la Rhune

Un pottok brûlé lors des incendies qui ont ravagé les massifs de La Rhune et Xoldokogaina © Radio France - Paul Nicolai

Le week-end des 20 et 21 février 2021, la Rhune est en feu, mais aussi le secteur de Bera et d'Ibardin et la Rhune. Plusieurs incendies détruisent 1.857 hectares de broussailles et de végétation dont 1.000 hectares sur le territoire espagnol. En mars, les premiers résultats de l'enquête indique le feux de Sare serait dû à un écobuage non déclaré. Celui d'Ascain serait d'origine criminelle. L'incendie de Biriatou reste un mystère.

Si un drame humain a heureusement été évité, de nombreux animaux ont en revanche été pris au piège, avec des cadavres de pottoks et de brebis ont découverts dans le secteur du lac de Xoldokogaina (ou lac d'Ibardin).

La cathédrale de Bayonne et le Pic du Midi d'Ossau... sur la même photo

Une photo splendide qui vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux notamment. - Jean-Philippe Jubera

C'est l'article qui vous a fait le plus cliquer en 2021 : celui avec la photo de Jean-Philippe Jubera, photographe bayonnais, qui a réussi à capturer la cathédrale de Bayonne et le Pic du Midi d'Ossau sur le même plan, séparés de plus de 100 kilomètres. Un cliché très partagé sur les réseaux sociaux, dont il a dévoilé les secrets à France Bleu Pays Basque.